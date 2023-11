Taylor Swift revela desejo de voltar ao Brasil durante show em São Paulo; assista

Durante o primeiro show em São Paulo, a cantora estadunidense Taylor Swift revelou que manteve o desejo de voltar ao Brasil durante muitos anos. Antes de turnê "The Eras Tour", a última vez da cantora no País foi em 2012, para divulgar o álbum Red (2012).

"Realmente está sendo uma maravilhosa celebração. Eu tive a oportunidade de cantar em lugares que nunca tinha tocado antes e, este é um lugar que eu quis voltar por muito tempo", declarou entre as músicas do set de Evermore (2020).

Esta é a primeira vez que a Taylor faz shows no Brasil. Em 2012, ela participou de programas de TV, como o da Xuxa e da Eliana. Além disso, fez um "pocket show" no palco do Citibank Hall, no Rio de Janeiro, de 35 anos. O evento foi promovido pela gravadora.

Shows em São Paulo

Após três shows no Rio de Janeiro, a cantora está realizando mais três apresentações, desta vez, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Ela entra no palco às 19h30, após Sabrina Carpenter fazer o show de abertura.

Antes de cantar a música "The Man", do álbum Lover (2019), Taylor revelou que o show quebrou o recorde das apresentações já realizadas no Allianz Parque, registrando 44 mil ingressos vendidos.

Em São Paulo, os shows ocorrem nos dias 24, 25 e 26 de novembro.