Que horas começa o show da Taylor Swift? Veja quanto tempo dura o espetáculo da cantora

A segunda parte da turnê "The Eras Tour" no Brasil tem início nesta sexta-feira (24). Após três shows marcados por polêmicas no Rio de Janeiro, a cantora Taylor Swift fará as primeiras apresentações no estádio Allianz Parque, em São Paulo, com programação prevista para iniciar às 18h25.

Como convidada especial, a cantora Sabrina Carpenter abre a noite, com músicas como: "Read your Mind", "Tornado Warnings", "because i liked a boy" e "Nonsense". A parte dela demora cerca de trinta minutos.

Já o show da Taylor começa oficialmente às 19h30. A apresentação inicia com a música "Miss Americana & the Heartbreak Prince", do álbum Lover (2019), e termina aproximadamente às 23h, com a canção "Karma", do álbum Midnights (2022).

Que horas os portões abrem?

Os horários de abertura dos portões foram divididos entre o público que comprou o Pacote VIP — que garante entrada prioritária — e o público geral. Confira:

Entrada Antecipada do Pacote VIP: 15h às 15h45

15h às 15h45 Abertura dos portões — Público Geral: 16h

— 16h Início dos Shows: 18h25

Taylor fará três shows em São Paulo, nos dias 24, 25 e 26 de novembro.