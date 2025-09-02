Com vestidos da Louis Vuitton, Chloë Grace Moretz se casa com a modelo Kate Harrison

A atriz Chloë Grace Moretz casou-se no último fim de semana com a modelo Kate Harrison. Conhecida por filmes como “A Família Addams” e “Suspiria”, Chloë escolheu um vestido azul-claro para a cerimônia, enquanto Kate optou por um clássico modelo branco, com decote em coração. Ambos os trajes foram assinados pela Louis Vuitton.

O casal está junto desde 2018, mas oficializou o romance apenas no Dia dos Namorados americano, em fevereiro do ano passado.

Em entrevista à Vogue America antes da união, Chloë destacou que a ideia do casamento era compartilhar com os convidados atividades que representam a rotina das duas. “Tem pesca, cavalgada e pôquer. Kate fez um tapete de pôquer personalizado, então vamos nos dedicar a isso. Nosso segundo dia vai ser dança country e tudo mais”, revelou.

Durante a festa, Chloë trocou de figurino e usou um segundo look branco. Em conversa com a revista, ela reforçou a importância da cerimônia. “Estamos juntos há quase sete anos, fazendo essa promessa uma a outra de uma maneira nova e trocando esses votos. Acho que é importante continuarmos escolhendo um ao outro todos os dias”, afirmou.

Em 2024, a atriz revelou publicamente fazer parte da comunidade LGBT+, durante as eleições presidenciais americanas. Na época, declarou apoio à candidatura de Kamala Harris, ressaltando a importância de garantir direitos das mulheres sobre seus próprios corpos. “Há tanta coisa em jogo nestas eleições. Acredito que o governo não tem direito sobre o meu corpo como mulher, e que as decisões sobre o meu corpo devem vir apenas de mim e do meu médico”, escreveu.