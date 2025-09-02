A dupla de cantores de arrocha formada pelos irmãos Samuel e Mateus, de respectivamente 17 e 14 anos, morreu na noite dessa segunda-feira (1º), no município de Presidente Tancredo Neves, na Bahia. Os dois estavam com o pai numa motocicleta quando se envolveram em uma colisão com uma caminhonete na BR-101.

O falecimento foi divulgado pelo perfil dos artistas em uma rede social: "Estamos de coração partido e pedimos orações para que Deus conforte a família, amigos e todos que sempre estiveram ao deles nessa caminhada", diz a nota.

O corpo dos dois é velado nesta terça-feira (2), no Clube Juliano, em Corte de Pedra. O sepultamento está previsto para acontecer logo mais, às 17h.

O que aconteceu?

Segundo informações fornecidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao portal g1, o pai dos adolescentes sobreviveu à colisão e foi socorrido em estado grave ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus.

O motorista da caminhonete não foi encontrado no local do sinistro de trânsito. As circunstâncias da colisão estão sendo apuradas pela Polícia Civil baiana.

Quem era a dupla Samuel e Mateus

Os irmãos eram moradores de Presidente Tancredo Neves e lançaram a carreira musical nas redes sociais há uma semana, ao publicar a versão arrocha da música "Amor Dos Outros", dos cantores Henrique & Juliano.

No perfil oficial dos adolescentes no TikTok, com mais de 229 mil curtidas, eles ainda compartilharam versões em arrocha de outros sucessos, como "Body Splash", de Felipe Araújo, "Quem Ama Não Machuca", de Pablo, e "Espinhos", de Toque Dez.

Veja também É Hit De férias, Solange Almeida canta 'Se Não Valorizar' em bar de Londres e é aplaudida É Hit Veja três pontos que faltam esclarecer sobre a morte do cantor sertanejo Yuri Ramirez

Prefeitura lamenta mortes

O Município de Presidente Tancredo Neves publicou uma nota de pesar lamentando o falecimento dos artistas mirins e prestou apoio aos familiares e amigos.

"Neste momento de dor irreparável, nos unimos em oração e sentimentos de conforto a todos os que sofrem com esta perda, pedindo a Deus que conceda força e amparo para enfrentar tamanha tristeza", diz.

"Samuel e Mateus deixarão saudades e serão sempre lembrados pelo brilho, alegria e sonhos que carregavam", acrescenta o comunicado.