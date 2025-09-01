A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul ainda busca esclarecer pontos importantes sobre a morte do sertanejo Iuri Gomes Oliveira Ramires, conhecido como Yuri Ramirez, 47 — assassinado por dois homens vestidos como policiais, em Campo Grande (MS), na manhã do último sábado (30).

A investigação tenta descobrir três pontos importantes:

A motivação do crime;

A identidade dos dois homens que se passaram por policiais;

A ligação entre o homicídio e os antecedentes criminais de Ramirez.

Iuri foi morto pouco mais de um mês dele ter deixado uma prisão. Ele cumpria pena em regime domiciliar com tornozeleira eletrônica, por tráfico de drogas.

Segundo o g1, a Polícia Civil investiga o caso como homicídio qualificado. A motivação ainda não foi esclarecida.

Como foi a morte de Yuri Ramirez?

Conforme informou a Polícia Civil, dois criminosos armados invadiram o imóvel onde Yuri vivia, entraram no quarto e se depararam com a dona da casa. Os suspeitos se apresentaram como policiais e continuaram a busca pela vítima.

Os homens armados percorrem o corredor da casa em busca de alguém, com lanternas iluminando o ambiente. O clima é de ameaça iminente.

Yuri Ramirez foi encontrado em um quarto, onde foi surpreendido pelos disparos. Ele caiu de bruços e morreu no local. A perícia localizou 12 cápsulas de pistola espalhadas pela cena do crime.

Yuri Ramirez era do rock e migrou para o sertanejo

Natural de Campo Grande, o músico e compositor iniciou a carreira ainda na adolescência, quando começou tocando rock, mas logo migrou para o sertanejo por influência do pai.

Em 2020, formou uma dupla sertaneja e passou a se apresentar em estados como Mato Grosso do Sul, São Paulo e Mato Grosso. Posteriormente, seguiu carreira solo e chegou a dividir o palco com nomes conhecidos do gênero, como Maria Cecília e Rodolfo.

Em entrevista concedida à TV Morena em 2024, revelou que costumava escrever de três a quatro músicas por semana e já acumulava cerca de 240 composições inéditas. Entre os trabalhos lançados, destacam-se as canções “Boca Errada” e “Novo Engano”, divulgada em outubro de 2024.