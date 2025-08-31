Cantor sertanejo Yuri Ramirez é morto por homens que fingiam ser policiais

O cantor sertanejo Yuri Ramirez, 47, foi morto com cerca de oito disparos de arma de fogo dentro da casa onde morava, no bairro Santa Emília, em Campo Grande (MS), no sábado (30). Segundo o G1, ele havia se mudado para o local há cerca de um mês.

O sertanejo possuía passagens por tráfico de drogas e estupro, e havia deixado a prisão há menos de um mês, cumprindo prisão domiciliar, com o uso de tornozeleira eletrônica.

Veja também É Hit História de homem que diz ser irmão de Simone e Simaria volta a viralizar na internet É Hit Jovem traída em show de Nattan agradece apoio após vídeo viralizar

Conforme informou a Polícia Civil, dois criminosos armados invadiram o imóvel, entraram no quarto e se depararam com a dona da casa. Os suspeitos se apresentaram como policiais e continuaram a busca pela vítima.

Yuri Ramirez foi encontrado em outro quarto, onde foi surpreendido pelos disparos. Ele caiu de bruços e morreu no local. A perícia localizou 12 cápsulas de pistola espalhadas pela cena do crime.

A polícia investiga a motivação do assassinato e tenta identificar os autores, que fugiram após o crime. O caso foi registrado como homicídio qualificado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

Sertanejo chegou a integrar facção, segundo polícia

Em 2018, segundo o portal de notícias da TV Globo, Yuri foi preso em Goiânia por uso de documento falso.



Segundo a Polícia Civil de Goiás, ele era integrante de uma facção criminosa e considerado o principal traficante de drogas e armas da Região Noroeste da cidade. Na ocasião, estava foragido da Justiça de Mato Grosso do Sul há cinco meses.

As investigações indicaram que a residência onde vivia servia como ponto de venda de entorpecentes. Ainda de acordo com a polícia, ele teria comercializado cerca de 800 quilos de maconha oriundos do Paraguai e também atuava no contrabando de armas de fogo.

Durante a prisão, apresentou um documento falso em nome de “Alexandre Nunes”. Já havia sido detido anteriormente pela Polícia Federal com 20 quilos de droga, sendo condenado pela Justiça sul-mato-grossense.