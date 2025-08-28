Adolescente traída em show de Nattan diz que cantor ofereceu R$ 1 mil para ela 'revidar' traição

A estudante Júlia Melo, de 17 anos, adolescente traída em um show de Nattan, revelou que o cantor ofereceu R$ 1 mil para ela "revidar" a traição e beijar um homem na plateia. Segundo ela, o artista também teria oferecido R$ 500 para que ela perdoasse o então namorado, Ezequiel Maurício.

A polêmica aconteceu durante uma interação do cantor com o público em um show em Três Lagoas (MS) no fim do último mês de agosto. Na ocasião, Nattan chamou Ezequiel ao palco e o "desafiou" a dar um beijo em outra mulher por R$ 1 mil, e o jovem aceitou.

Em entrevista ao g1, Júlia contou que foi pressionada a subir ao palco por Nattan logo após a traição pública do namorado. Foi nesse momento que ela teria recebido as duas propostas do cantor: ou para perdoar ou "se vingar" do caso de infidelidade.

"Ele falou pra mim: 'eu vou te dar duas opções, R$ 500 pra você perdoar o Ezequiel ou eu chamar alguém da plateia pra você beijar por R$ 1 mil’. Eu não aceitei nenhuma das duas”, revelou Júlia.

"Humilhação"

A mãe da estudante, que também estava presente no show, comentou sobre a exposição da filha e disse que o cantor e a equipe dele não perguntaram a idade da adolescente antes de convidá-la ao palco. Ela afirmou que as duas se sentiram humilhadas com a situação.

"Ninguém está vendo esse erro, que foi grave, que é um incentivo. Ele pode estar incentivando as moças, por troca de dinheiro, a fazerem essas coisas. Isso, uma pessoa do nível dele, incentiva muitas pessoas, ainda mais adolescentes que gostam dele”, disse Bruna Melo, mãe da jovem.

"Lá em cima ele ainda parabenizou ela pela postura, só que até então depois ele tenta comprar a situação pra apaziguar, comprar com outras coisas. Pra mim, isso não tem cabimento, é uma humilhação em cima de humilhação”, completou.

Veja também É Hit Jovem traída em show de Nattan agradece apoio após vídeo viralizar É Hit Nattan é acusado de capacitismo ao pagar R$ 1 mil para homem beijar mulher com nanismo em show em PE

Relembre o caso

Durante show em Três Lagoas, Nattan ofereceu R$ 1 mil para que Ezequiel Maurício traísse a namorada no palco. Ele aceitou o desafio e beijou outra mulher diante do público, enquanto Júlia assistia à cena da plateia. Ela encerrou o relacionamento ali mesmo.

Júlia, que registrou o momento com o próprio celular, chegou a tentar impedir a situação, pedindo para que o então namorado não aceitasse a proposta. Ele, no entanto, insistiu e chegou a dizer: “Vou dividir com você”. Após o beijo, Júlia declarou em voz alta: “Acabou”.

Após o ocorrido, Júlia publicou um primeiro vídeo confirmando o fim do relacionamento. “Eu e ele não estamos mais juntos. A partir do ocorrido, estamos seguindo caminhos diferentes. Creio que essa foi a melhor decisão a ser tomada”, disse.

Na sequência, pediu que o ex-namorado não fosse alvo de ataques: “Independentemente do que aconteceu, isso não está afetando apenas ele, mas também a família dele”.

Jovem pediu perdão à ex e entregou dinheiro

Ezequiel Maurício publicou um vídeo nas redes sociais pedindo desculpas pela atitude.

No vídeo, afirmou que a ação dele foi “fracassada” e declarou que a atitude é exemplo do que não deve ser feito. Ele contou ainda que entregou o dinheiro do desafio para a ex-namorada.

Outra polêmica

No início de junho, Nattan pagou R$ 1 mil para que um homem beijasse uma mulher com nanismo durante um show na Festa de Agosto, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife.

Imagens feitas pela equipe do cantor chegaram a mostrar que ele convidou outro homem para beijar a moça. O cearense então a ergue, a joga para cima e depois a coloca sobre um caixote.

O cantor foi criticado pela Associação Nanismo Brasil (Annabra), que manifestou repúdio à atitude e afirmou que a mulher foi exposta ao ridículo. A entidade informou que acionará o Ministério Público “para que os desdobramentos legais cabíveis sejam apurados”.