Rafa Kalimann revela que a filha terá sobrenome artístico
Apresentadora confirmou que pretende registrar a primeira herdeira como Zuza Kalimann
Rafa Kalimann, de 32 anos, contou que pretende incluir seu sobrenome artístico no registro da filha, Zuza, sua primeira herdeira com o cantor Nattanzinho, de 26. A apresentadora destacou que a decisão tem valor afetivo e também representa a continuidade de um legado.
“Zuza vai ter Kalimann, com certeza. Vai seguir com esse legado para a vida dela. Eu não sei certinho ainda como vai ser o nome completo dela, a gente ainda não decidiu isso, mas vai ter Kalimann”, afirmou em entrevista à revista Quem.
A escolha do nome já havia sido comentada por Rafa em conversa com o Gshow. Segundo ela, tanto ela quanto o namorado sempre demonstraram personalidade forte e quiseram que a filha também carregasse essa marca: “Acho que já esperavam que o nome da nossa filha ou filho viria com muita personalidade”.
Nome é homenagem à avó
Durante a Festa do Peão de Barretos, em São Paulo, a ex-BBB ainda explicou que Zuza é uma homenagem à avó de Nattan, o que foi recebido com carinho pela família. “Minha família sabia a importância da avó do Nattan para ele, então receberam a escolha do nome com o máximo de carinho”, disse.
O nome, no entanto, divide opiniões, segundo Rafa. “De cara têm muitos que amam, têm outros que não gostam, mas o importante é que estamos felizes. Ela vai ser muito feliz, e amada”, garantiu.