Rafa Kalimann revela que a filha terá sobrenome artístico

Rafa Kalimann, de 32 anos, contou que pretende incluir seu sobrenome artístico no registro da filha, Zuza, sua primeira herdeira com o cantor Nattanzinho, de 26. A apresentadora destacou que a decisão tem valor afetivo e também representa a continuidade de um legado.

“Zuza vai ter Kalimann, com certeza. Vai seguir com esse legado para a vida dela. Eu não sei certinho ainda como vai ser o nome completo dela, a gente ainda não decidiu isso, mas vai ter Kalimann”, afirmou em entrevista à revista Quem.

A escolha do nome já havia sido comentada por Rafa em conversa com o Gshow. Segundo ela, tanto ela quanto o namorado sempre demonstraram personalidade forte e quiseram que a filha também carregasse essa marca: “Acho que já esperavam que o nome da nossa filha ou filho viria com muita personalidade”.

Veja também Zoeira Tatá Werneck veste roupas da filha em trend divertida Zoeira Morre atriz Claudia Cardinale, estrela do cinema europeu, aos 87 anos

Nome é homenagem à avó

Durante a Festa do Peão de Barretos, em São Paulo, a ex-BBB ainda explicou que Zuza é uma homenagem à avó de Nattan, o que foi recebido com carinho pela família. “Minha família sabia a importância da avó do Nattan para ele, então receberam a escolha do nome com o máximo de carinho”, disse.

O nome, no entanto, divide opiniões, segundo Rafa. “De cara têm muitos que amam, têm outros que não gostam, mas o importante é que estamos felizes. Ela vai ser muito feliz, e amada”, garantiu.