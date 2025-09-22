Diário do Nordeste
Tatá Werneck veste roupas da filha em trend divertida

Apresentadora entrou na trend 'Arrume-se comigo' usando roupas e até sapatos da filha de 5 anos

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Na foto, um Rafa Vitti sorridente, posa ao lado de sua esposa Tata Werneck de cabelo preso um pouco séria, criando um contraste divertido entre eles.
Legenda: Tatá e Rafael são pais de Clara, de 5 anos.
Foto: Reprodução/Instagram.

Tatá Werneck arrancou risos de seus seguidores nesta segunda-feira (22) ao postar um vídeo vestindo as roupas da filha, Clara Maria, de 5 anos.

A estatura pequena e magra da atriz e apresentadora de 42 anos permitiu que ela entrasse nas peças da filha, Clara, ao participar da trend “Arrume-se comigo”, ao som de "Dancing Queen", do grupo sueco ABBA.

Na legenda, Tatá ainda brincou: “Quem vai pegar a roupa de quem?”. 

Dos vestidos aos sapatos e bolsas, tudo entrou na brincadeira

Com 1,52m de altura, Tatá mostrou que já é possível compartilhar o closet com a menina e até calçar os tênis de Clara Maria.  A cena rendeu ainda mais risadas dos seguidores e amigos famosos, que se divertiram com a espontaneidade da apresentadora.

Confira o vídeo publicado por Tatá Werneck em suas redes sociais.

Tatá Werneck é casada com o ator Rafael Vitti, de 29 anos, que interpreta Davi na novela Dona de Mim, da TV Globo. Nas redes sociais, o casal costuma compartilhar com humor momentos do relacionamento e até brincar com a diferença de idade entre eles.

 

