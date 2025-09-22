Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Caranguejo vivo é retirado do ouvido de filho de influenciadora no México

Vídeo da retirada do crustáceo viralizou e já soma mais de 22 milhões de visualizações

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Mãe registrou o momento que o caranguejo é retirado do ouvido do filho
Legenda: Mãe registrou o momento que o caranguejo é retirado do ouvido do filho
Foto: Reprodução/TikTok

Um dia de diversão em família no litoral mexicano acabou rendendo uma história curiosa para o pequeno Pedro, filho da influenciadora digital Kitzia Mitre. Após brincar no mar, o garoto começou a se queixar de desconforto no ouvido, afirmando sentir “algo se mexendo” dentro da orelha.

@kitziamitre De los creadores de: me picó una abejita… llega un nuevo miedo desbloqueado… se metió un cangrejo 🦀 en la oreja 👂 de Pedro… es muy improbable que algo así pase pero le pasó … #UnCangrejoEnMiOreja #PobrePedro #TodosSomosPedro ♬ original sound - Kitzia Mitre

Assustada com a situação, Kitzia levou o filho a um posto médico. Lá, os profissionais descobriram a causa: um caranguejo minúsculo, ainda vivo, havia se alojado no ouvido da criança.

O procedimento de retirada foi acompanhado de perto pela mãe e registrado em vídeo a pedido do próprio Pedro. Nas imagens, o menino aparece chorando e de mãos dadas com Kitzia, mas demonstra preocupação não apenas consigo, mas também com o animal, chegando a perguntar se o caranguejo sobreviveria. Pouco depois, o crustáceo é visto caminhando pela maca, comprovando que saiu ileso da aventura.

Veja também

teaser image
Zoeira

Tom Holland sofre acidente em set de filmagens de 'Homem Aranha: Um Novo Dia'

Na legenda da publicação feita em 7 de setembro, a influenciadora ironizou o episódio: "Dos criadores de ‘fui picado por uma abelhinha’, chega um novo medo desbloqueado: um caranguejo preso na orelha de Pedro. É muito improvável que algo assim aconteça, mas aconteceu. Nenhum caranguejo foi ferido na gravação deste vídeo". 

O conteúdo, publicado no início deste mês, rapidamente viralizou nas redes sociais e já acumula mais de 22 milhões de visualizações no TikTok, chamando atenção pela raridade do incidente e pela reação delicada do garoto.

Carolina Dieckma ao lado de Preta Gil durante tratamento contra o câncer de intestino em Nova York
Zoeira

Carolina Dieckman e Taís Araújo homenageiam Preta Gil em festa de aniversário

A atriz, que atualmente interpreta Leila em "Vale Tudo", cantou música famosa da amiga

Geovana Almeida*
Há 41 minutos
Mãe registrou o momento que o caranguejo é retirado do ouvido do filho
Zoeira

Caranguejo vivo é retirado do ouvido de filho de influenciadora no México

Vídeo da retirada do crustáceo viralizou e já soma mais de 22 milhões de visualizações

Redação
Há 59 minutos
Homem e mulher sentados em sofá velho na frente de um muro pichadao. O homem negro tem barba acinzentada, veste terno marrom e calça branca, além de segurar um edredom velho. A mulher branca é ruiva e olha para as próprias pernas. Ela usa um casaco cor creme e sujo e calça preta.
Zoeira

TV Globo exibe 'Somos Todos Iguais na 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (22)

A 'Sessão da Tarde' desta segunda-feira (22) traz drama e emoção para o público de casa

A. Seraphim
Há 1 hora
JP Mantovani tinha 46 anos e era casado com Li Martins
Zoeira

Velório de JP Mantovani será restrito; família pede privacidade

Modelo, apresentador e marido da cantora Li Martins, ex-Rouge, morreu em acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo

Redação
22 de Setembro de 2025
Anne-Marie, de 16 anos, em selfie no espelho ao lado da mãe, a modelo Schynaider Moura
Zoeira

Filha da modelo Schynaider Moura morre aos 16 anos

Adolescente morreu após sofrer uma parada cardíaca em São Paulo

Redação
22 de Setembro de 2025
Imagem do ator em premiere, olhando para câmera à direita. Homem branco, cabelo castanho ondulado usando terno marrom e gravata preta.
Zoeira

Tom Holland sofre acidente em set de filmagens de 'Homem Aranha: Um Novo Dia'

As gravações do novo filme foram pausadas para recuperação do ator

Redação
22 de Setembro de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

Padre Lucas diz a Candinho que Dita, sendo uma mulher desquitada, não poderá se casar novamente.

A. Seraphim
22 de Setembro de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

Hélio pede Naná em casamento.

A. Seraphim
22 de Setembro de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

Odete mente para a polícia ao dizer que sofreu uma tentativa de assalto.

A. Seraphim
22 de Setembro de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (22)

Leo deixa a fábrica.

A. Seraphim
22 de Setembro de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (22/9)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
22 de Setembro de 2025