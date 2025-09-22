Caranguejo vivo é retirado do ouvido de filho de influenciadora no México

Um dia de diversão em família no litoral mexicano acabou rendendo uma história curiosa para o pequeno Pedro, filho da influenciadora digital Kitzia Mitre. Após brincar no mar, o garoto começou a se queixar de desconforto no ouvido, afirmando sentir “algo se mexendo” dentro da orelha.

Assustada com a situação, Kitzia levou o filho a um posto médico. Lá, os profissionais descobriram a causa: um caranguejo minúsculo, ainda vivo, havia se alojado no ouvido da criança.

O procedimento de retirada foi acompanhado de perto pela mãe e registrado em vídeo a pedido do próprio Pedro. Nas imagens, o menino aparece chorando e de mãos dadas com Kitzia, mas demonstra preocupação não apenas consigo, mas também com o animal, chegando a perguntar se o caranguejo sobreviveria. Pouco depois, o crustáceo é visto caminhando pela maca, comprovando que saiu ileso da aventura.

Na legenda da publicação feita em 7 de setembro, a influenciadora ironizou o episódio: "Dos criadores de ‘fui picado por uma abelhinha’, chega um novo medo desbloqueado: um caranguejo preso na orelha de Pedro. É muito improvável que algo assim aconteça, mas aconteceu. Nenhum caranguejo foi ferido na gravação deste vídeo".

O conteúdo, publicado no início deste mês, rapidamente viralizou nas redes sociais e já acumula mais de 22 milhões de visualizações no TikTok, chamando atenção pela raridade do incidente e pela reação delicada do garoto.