Acompanhe a sexta Prova do Líder do BBB 26
Prova do Líder desta quinta é de estratégia e força.
Os participantes do Big Brother Brasil 26 iniciaram a disputa da sexta Prova do Líder nesta quinta-feira (19). Em busca da liderança, eles precisam de concentração para garantir uma série de privilégios, inclusive a permanência no reality por mais uma semana.
Por conta da desclassificação de Edilson Capetinha, foi necessário um sorteio para que fossem formadas duplas. Marciele ficou de fora da disputa.
As duplas formadas foram:
- Jonas e Alberto Cowboy
- Jordana e Maxiane
- Breno e Milena
- Chaiany e Samira
- Solange e Babu
- Gabriela e Ana Paula
- Leandro e Juliano Floss
PRIMEIRA ETAPA
Os primeiros classificados na primeira etapa, com melhores tempos, foram:
- Jonas e Alberto Cowboy
- Chaiany e Samira
- Breno e Milena
SEGUNDA ETAPA
Foram classificadas para a segunda etapa as seguintes duplas:
- Jonas e Alberto Cowboy
- Breno e Milena