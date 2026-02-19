Jonas Sulzbach vence prova e é sexto líder do BBB 26
Final da Prova do Líder foi uma dinâmica de arremesso.
Jonas é o novo líder do Big Brother Brasil (BBB) 26. A noite desta quinta-feira (19) no reality foi de uma disputa acirrada entre os quatro classificados para a última etapa.
A prova do líder contou com duas etapas, sendo realizada durante o programa ao vivo. É a terceira liderança do participante nessa edição do programa.
COMO FOI A PROVA
Os participantes do Big Brother Brasil 26 iniciaram a disputa da sexta Prova do Líder nesta quinta-feira (19). Em busca da liderança, eles precisam de concentração para garantir uma série de privilégios, inclusive a permanência no reality por mais uma semana.
Por conta da desclassificação de Edilson Capetinha, foi necessário um sorteio para que fossem formadas duplas. Marciele ficou de fora da disputa.
As duplas formadas foram:
- Jonas e Alberto Cowboy
- Jordana e Maxiane
- Breno e Milena
- Chaiany e Samira
- Solange e Babu
- Gabriela e Ana Paula
- Leandro e Juliano Floss
