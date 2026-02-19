Dividido pelo líder Jonas, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26
Jonas venceu a sexta Prova do Líder do BBB 26 e montou o seu VIP.
Jonas venceu a 6ª Prova do Líder do Big Brother Brasil (BBB) 26, durante a noite desta quinta-feira (19). Com a vitória confirmada, Jonas escolheu os participantes para o VIP do reality show.
A última etapa da prova foi disputada por Jonas, Alberto Cowboy, Breno e Milena.
Confira as escolhas da líder para VIP e Xepa do BBB 26
VIP
- Jordana
- Gabriela
- Alberto Cowboy
- Maxiane
XEPA
- Breno
- Marciele
- Samira
- Jordana
- Solange Couto
- Chaiany
- Juliano Floss
- Milena
- Babu
- Ana Paula
- Leandro
CONFIRA MOMENTO DA DIVISÃO
