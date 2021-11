João Inácio Jr descobre câncer de pele e aguarda biopsias de sinais retirados da cabeça

João Inácio Jr, apresentador da TV Diário e da rádio Verdes Mares, foi diagnosticado com câncer de pele. Em vídeo no Instagram, o comunicador relatou a realização da retirada do tecido atingido no rosto. Ele também retirou sinais da cabeça e aguarda biopsias realizadas em duas áreas.

João Inácio descobriu o câncer de pele após uma consulta de rotina em dermatologista.

Veja depoimento de apresentador:

"Na última vez que fui (à consulta), a médica me disse: 'João, tem um sinal aqui que parece câncer'. Ela disse que teria de tirar o sinal o mais rápido possível, poderia ser grave ou não. 'Vai ter que tirar urgente!'", contou, em vídeo, o apresentador.

A dermatologista fez um pequeno procedimento cirúrgico e retirou o sinal e a área adjacente para biopsia. Alguns dias depois o exame confirmou o câncer. Em seguida, a profissional de saúde do apresentador disse: "João, pode ter ainda câncer aqui". E indicou que João Inácio Jr procurasse outros médicos.

Exames na cabeça

Na peregrinação que fez em diversos especialistas, João Inácio Jr pediu para serem feitos exames no corpo em busca de outras manchas e sinais.

Após avaliação, médicos encontraram dois sinais parecidos com câncer.

"Esse sinal maior pode ser extremamente agressivo, extramente perigoso, chamado melanoma. Esse câncer começa no sinal, ele é muito invasivo e atinge logo artérias e veias, os vasos sanguíneos. Ele invade os terminais nervosos, ele passa para o pulmão, para o fígado, passa para os ossos, e atua rapidamente", ouviu João Inácio Jr de cancerologia.

O apresentador esteve em um centro cirúrgico na semana passada para retirar os sinais e tecidos para realizar biopsias.

Apresentador diz não ter medo

Ainda em vídeo, João Inácio Jr disse não temer o quadro de saúde por acreditar em Deus.

"Estou em paz, estou tranquilo, estou de boa, to feliz. Aí você pode me perguntar: 'onde você encontra essa força?'. Em Deus! Eu sempre confiei demais em Deus. Eu sempre coloquei Deus no ponto mais alto da minha vida", declarou o apresentador.