Dor nas costas: o que pode ser, como aliviar e evitar

Um exercício malfeito, uma noite dormida de mau jeito, um peso carregado incorretamente, uso constante de salto alto, má postura... São diversas as possibilidades de, sem querer, ter dor nas costas, um problema de saúde que, atualmente, é o segundo principal motivo para trabalhadores pedirem afastamento de suas funções, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência. O primeiro motivo em 2021, para se ter uma ideia, é a Covid-19.

Quando a dor é pontual, passageira, é possível tratar em casa com procedimentos simples como alongamentos, massagens e compressas, sem precisar recorrer ao médico. “Se for uma dor esporádica, se acontecer uma vez na vida, por um mau jeito ou uma coisa leve que logo cessou, não há motivo de preocupação”, tranquiliza o cirurgião de quadril Jorge Coelho*.

Porém, quando a dor é moderada e persistente, é preciso procurar assistência especializada e se submeter a exames diagnósticos. Até para descobrir se essa dor é muscular ou se ela tem relação com outras patologias como apendicite e pedra nos rins.

Onde podem ser as dores nas costas?

As dores podem ser sentidas em três regiões específicas das costas: na cervical, próximo à cabeça; na dorsal, que seriam as “costas” propriamente ditas, e na lombar, um pouco abaixo da coluna.

Segundo o médico Jorge Coelho, as causas mais comuns dessas dores são lesões por inflamações simples, como cervicalgias, dorsalgias e lombalgias, que geralmente se relacionam com “coisas erradas que a gente faz no dia a dia”.

Legenda: Dores na cervical, próximo à cabeça, também são bem comuns. Foto: Shutterstock

A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) destaca que a lombalgia, por exemplo, pode ser provocada pelo movimento simples de se inclinar para levantar um peso de maneira inadequada, o que é comum na prática de atividades domésticas.

O que podem ser?

Dores nas costas do lado direito ou esquerdo

Não é possível determinar a causa de uma dor incessante nas costas sem exames detalhados. Antes de recorrer a um especialista, o ideal é observar outros sintomas e fazer exames gerais para descartar outras lesões abdominais. Isso porque às vezes uma dor lombar, por exemplo, pode indicar uma apendicite e não uma lesão muscular.

Já na ortopedia, dores no lado direito ou esquerdo das costas podem sugerir compressões por hérnia de disco. Mas, da mesma forma, é preciso avaliar antes com o médico. “Vai variar de caso a caso, tem que ser examinado detalhadamente pra levantar hipóteses diagnósticas e, se necessário, confirmar com exames complementares, que podem ser radiografia simples, tomografias ou ressonâncias magnéticas”, explica Coelho.

Dores nas costas e na barriga ao mesmo tempo

Também é preciso descartar uma lesão abdominal antes de dar o diagnóstico. Principalmente se a dor começa na coluna e se irradia para a barriga.

Como aliviar a dor nas costas

Dependendo da dor, ela pode ser resolvida com:

Repouso;

Compressas;

Massagens;

Alongamentos;

Analgésicos ou anti-inflamatórios simples.



Porém, para evitar a persistência das dores, é importante adotar uma postura adequada no dia a dia, seja dormindo, ao sentar, ao caminhar ou ao praticar exercícios físicos. A SBOT destaca ainda outros cuidados:

Mudança na posição para dormir e no tipo de colchão utilizado;

Cuidado ao se levantar da cama ao acordar;

Cuidado ao levantar e transportar objetos do chão;

Cuidado ao equilibrar mochilas e bolsas e usar calçados com saltos muito altos e/ou por períodos prolongados;

Fazer alongamentos ao início e ao fim do dia;

Evitar "estalar" o corpo para não provocar desgaste.

Legenda: A maioria das dores nas costas pode ser solucionada com procedimentos simples como compressas, massagens e alongamentos. Foto: Shutterstock

Como aliviar a dor nas costas na gravidez

De acordo com a fisioterapeuta Candice Monteiro Mariano**, especialista em traumato-ortopedia e terapia manual, na gravidez, o corpo passa por diversas transformações que podem sobrecarregar a coluna. Por isso, ela diz, “é ideal fazer exercícios de fortalecimento, flexibilidade e alongamento, como o pilates”.

A manutenção da atividade física é importante também para ajudar a manter o peso dentro do recomendado para a fase gestacional, segundo a SBOT.

Como evitar dor nas costas no trabalho

Independentemente de como você exerça o seu trabalho na maior parte do tempo, seja em pé, sentado ou andando muito, é fundamental dar pausas para fazer alongamentos.

Mas, se você trabalha especialmente sentado, de frente para o computador, a SBOT recomenda:

Não sentar em cadeiras reclináveis ou que não tenham apoio para os braços;

Usar todo o encosto e manter os pés totalmente encostados no chão;

Manter a tela do computador na altura dos olhos para que a coluna cervical fique em posição confortável.

Como evitar dor nas costas ao dormir

Segundo a fisioterapeuta Candice Mariano, além de procurar ter um colchão confortável, ou seja, nem muito duro nem muito macio, você tem que encontrar uma posição para dormir que não sobrecarregue a coluna. Se preferir dormir de lado, ela sugere colocar um travesseiro entre as pernas. Se preferir dormir com as costas na cama, esse mesmo travesseiro pode ficar embaixo dos joelhos.

Qual o melhor colchão para não ter dor nas costas?

Ideal é que o colchão não seja duro nem macio demais. Também é importante observar o suporte de peso que ele aguenta.

Quando procurar o médico

Quando as dores são raras e leves, mas incomodam, você pode buscar assistência em emergências hospitalares ou Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), que normalmente prescrevem anti-inflamatórios ou analgésicos que tendem a resolver o problema.

Porém, se a dor for aguda, intensa e repetitiva, ou se ela se irradiar para algum dos membros ou para as laterais do corpo, você deve buscar se consultar com um ortopedista para fazer exames, fechar o diagnóstico e receber o tratamento.

*Jorge Coelho é médico cirurgião de quadril e chefe de ortopedia da Faculdade de Medicina Estácio de Juazeiro do Norte.

**Candice Monteiro Mariano é fisioterapeuta, coordenadora de fisioterapia da UniFanor, especialista em traumato-ortopedia e terapia manual e mestre em Saúde Coletiva.