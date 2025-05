Psicologia das plantas: descubra o impacto terapêutico da jardinagem

É senso comum que plantas medicinais desempenham um papel importante no cuidado da saúde humana. Além dos benefícios que as plantas no geral proporcionam, estudos sugerem que cuidar delas também é benéfico para a saúde mental.

Jardinagem ou jardins terapêuticos são alternativas de cuidado emocional. Esse último permite a experimentação de sensações de bem-estar e de pertencimento, estimulando a sociabilidade e encorajando corpo e mente a restaurarem-se.

A afirmação faz parte do estudo “O projeto de jardins terapêuticos e suas relações com a saúde”, da Universidade Federal da Paraíba, que debate a importância dessa prática em hospitais.

Uma pesquisa sobre os efeitos de uma intervenção de jardinagem comunitária, publicada na revista The Health, em janeiro de 2023, também ratifica os benefícios da jardinagem para a saúde mental.

“A atividade da jardinagem traz uma série de benefícios à saúde mental, ajuda a desenvolver habilidades pessoais, novos aprendizados, melhora o desenvolvimento cognitivo. Resgata a autonomia das pessoas, auxilia na resolução de problemas e na tomada de decisão”, afirma a pesquisa.

A pesquisadora do Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital Israelita Albert Einstein, Eliseth Leão, ratifica a importância da prática ao pontuar outras possibilidades de jardinagens.

“Quando você faz isso em grupo você acrescenta o aspecto da socialização por poder fazer um trabalho compartilhado, coletivo, e isso aumenta a interação entre as pessoas”, destaca em artigo publicado no Vida Saudável, blog do hospital.

TRATAMENTO NO CEARÁ

A prática da jardinagem terapêutica, ao lado de pinturas, desenhos, música, esportes, se mostrou uma ferramenta eficaz no cuidado de pacientes do Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM).

Em 2023, a psicóloga, especialista em musicoterapia e terapias integrativas e complementares, Ré Campos, desenvolveu na instituição projetos terapêuticos de humanização.

Entre eles, foi criado o Canteiro Terapêutico, que além do cuidado com a saúde mental dos pacientes, desenvolvia a conscientização ambiental.

“Essa interação nos torna mais receptivos ao diálogo. A beleza das flores tranquiliza nossa alma e o cuidar da terra, o regar das flores é uma tarefa prazerosa que contribui com a saúde mental de todos. Por isso, fizemos um canteiro grande em formato de estrela e plantamos flores com os pacientes”, contou a especialista à época.

Os resultados da iniciativa fizeram com que ela fosse replicada em outras unidades de internação do hospital.

