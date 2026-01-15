Prova do Líder do BBB 26 entra no 'top 4' das mais longas do reality
Disputa se estendeu por mais de 26 horas.
A primeira Prova do Líder do BBB 26 entrou para o ranking das provas de resistência mais longas de todas as edições do programa, atingindo a quarta colocação.
Após mais de 26 horas de duração, Alberto Cowboy foi o último a resistir a disputa, que teve início na última terça-feira (13) e terminou somente na madrugada desta quinta(15).
Veja também
Provas mais longas
A prova mais longa do Big Brother Brasil foi protagonizada por Ana Clara e Kaysar, no BBB 18. A dupla alcançou quase 43 horas de disputa. Na ocasião, o apresentador Tiago Leifert precisou parar a dinâmica por questões de saúde dos participantes.
Na disputa, eles precisavam ficar em cima de uma plataforma em pé e alternavam os movimentos em um assento dentro de um carro.
A disputa acirrada entre Kelly e Jakeline no BBB 12 rendeu a 2ª posição no ranking. Elas ficaram 29 horas e 57 minutos dentro de um carro. Kelly foi a última a deixar o campo de prova e chorou bastante.
E o BBB 18 teve outra prova de resistência que entrou para a história - e também teve Kaysar como vencedor. Ele e Jessica ficaram 29 horas e 48 minutos dentro de um carro. Após um erro da sister, o sírio venceu a disputa.