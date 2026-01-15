Diário do Nordeste
Prova do Líder do BBB 26 entra no 'top 4' das mais longas do reality

Disputa se estendeu por mais de 26 horas.

Zoeira
Alberto Cowboy em uma piscina de bolinhas, com os braços erguidos, possivelmente celebrando ou descansando em meio às esferas coloridas, na Prova do Líder do BBB 26.
Legenda: Alberto Cowboy foi o último a resistir a disputa e se tornou o primeiro líder do BBB 26.
Foto: Reprodução/Globoplay.

A primeira Prova do Líder do BBB 26 entrou para o ranking das provas de resistência mais longas de todas as edições do programa, atingindo a quarta colocação

Após mais de 26 horas de duração, Alberto Cowboy foi o último a resistir a disputa, que teve início na última terça-feira (13) e terminou somente na madrugada desta quinta(15). 

Provas mais longas

A prova mais longa do Big Brother Brasil foi protagonizada por Ana Clara e Kaysar, no BBB 18. A dupla alcançou quase 43 horas de disputa. Na ocasião, o apresentador Tiago Leifert precisou parar a dinâmica por questões de saúde dos participantes.

Na disputa, eles precisavam ficar em cima de uma plataforma em pé e alternavam os movimentos em um assento dentro de um carro. 

Ana Clara e Kaysar disputaram liderança e alcançaram a marca de prova mais longa de resistência do reality
Legenda: Ana Clara e Kaysar disputaram liderança e alcançaram a marca de prova mais longa de resistência do reality
Foto: Reprodução/TV Globo

A disputa acirrada entre Kelly e Jakeline no BBB 12 rendeu a 2ª posição no ranking. Elas ficaram 29 horas e 57 minutos dentro de um carro. Kelly foi a última a deixar o campo de prova e chorou bastante.

Participantes tiveram conflito sobre quem dormiu durante prova no carro
Legenda: Participantes tiveram conflito sobre quem dormiu durante prova no carro
Foto: TV Globo / Frederico Rozário

E o BBB 18 teve outra prova de resistência que entrou para a história - e também teve Kaysar como vencedor. Ele e Jessica ficaram 29 horas e 48 minutos dentro de um carro. Após um erro da sister, o sírio venceu a disputa. 

Kaysar ganhou prova
Legenda: Kaysar ganhou prova
Foto: Divulgação/TV Globo

