5 momentos marcantes da primeira Prova do Líder do BBB 26

O BBB 26 já tem seu primeiro líder: Alberto Cowboy. Após mais de 26 horas de prova, o mineiro de 49 anos foi o último a resistir e se consagrou como o líder da semana.

A prova de resistência teve início ainda na noite de terça-feira (13), durante o programa ao vivo. A disputa se estendeu ao longo de toda a quarta-feira (14), terminando apenas na madrugada desta quinta (15).

E a primeira dinâmica oficial do programa na casa rendeu diversos momentos marcantes. Veja cinco deles a seguir!

Henri Castelli passa mal

Um dos pontos mais comentados da disputa ocorreu quando Henri Castelli passou mal e deixou a arena de prova sob os cuidados da produção do programa.

Após horas de resistência, o ator caiu da plataforma em que estava concorrendo e apresentou sinais de convulsão diante dos colegas de confinamento. Ele foi atendido, chegou a voltar para a casa do BBB, mas teve uma nova crise e acabou desclassificado do reality.

Sol Vega vs. Milena

A veterana Sol Vega teve uma discussão acalorada com Milena sobre a estratégia da Pipoca na Prova do Líder. Isso porque a recreadora de festa infantil estava deitando na plataforma antes de cada rodada. "Você está fazendo de um jeito que o pessoal aqui não está fazendo. Você está deitando seu corpo", reclamou a ex-BBB.

Milena, então, provocou a sister chamando a produção do programa para questionar sobre a validade de sua estratégia: "Alguém falou alguma coisa que é contra a regra? O importante é apertar o botão", argumentou.

Sol, então, aproveitou para jogar a culpa da eliminação de Pedro em Milena. "Coitado do menino, saiu por causa de você. Que situação, cara", alfinetou.

Milena chamou Sol de "bruxa velha" e chorou copiosamente quando deixou a competição.

Juliano Floss promete vingança contra Jordana

O influencer Juliano Floss, do grupo Camarote, foi eliminado da Prova do Líder pela Pipoca Jordana. De volta para a casa, o namorado de Marina Sena prometeu que perseguiria a advogada e modelo.

"Jordana vai se ver comigo. Já tenho meu alvo, estava precisando mesmo de um alvo nesse Big Brother. Agora, ela está ferrada na minha mão", ameaçou.

Jonas brinca sobre emoji

O ex-BBB 12 e agora Veterano no BBB 26 Jonas Sulzbach resolveu brincar com Maxiane, do grupo Pipoca, após fala da sister sobre emoji de cobra no Queridômetro.

Brincando ao pedir que todos deixassem um emoji negativo para o colega, ela riu ao escutar a resposta do influenciador. "Vem que eu te mostro a cobra", disparou ele aos risos.

Maxiane não ficou envergonhada: "Ai que delícia!", disse.

Ana Paula como 1ª eliminada

Ana Paula Renault não teve nem tempo de resistir na primeira prova do programa, já que foi eliminada por Brigido na primeira possibilidade. Chateada com a situação, a sister voltou para a casa sozinha e deixou clara a intenção de transformar tudo.

"A casa é só minha! Vou trocar as roupas tudo de lugar! Vou trocar a plaquinha das garrafas!", declarou ela.