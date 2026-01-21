Diário do Nordeste
Como foi o Paredão de ontem no BBB 26? Confira tudo que rolou

Aline deixou a casa após receber 61,64% da média dos votos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 06:52)
Zoeira
Participantes do BBB 26 na varanda da casa.
Legenda: Ana Paula Renault e Milena comemoram permanência no BBB 26.
Foto: Globo.

Aline Campos foi eliminada no primeiro paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26, na noite desta terça-feira (20), com 61,64% da média de votos. 

Milena foi a segunda pessoa mais votada, recebendo 32,50%, na média. E Ana Paula teve somente 5,86% dos votos.

Após o anúncio de Tadeu Schmidt, as aliadas comemoram juntas a permanência na casa, enquanto Aline Campos se despediu dos participantes na sala, sendo acompanhada pelo jardim em seguida. Ela não se despediu de Ana Paula Renault, que permaneceu dentro da casa.

"Vou ver meu filho! Meus gatos, minha mãe, meus cachorros. Eu estou feliz, de verdade", disse a atriz. Sol Vega acompanhou a amiga até a porta, bastante emocionada. 

Após a saída da aliada, Sol chorou no gramado e foi consolada por Breno. Marciele também se aproximou e abraçou a atriz. "Você não está sozinha não", disse a dançarina.

Alfinetada no líder

Após a saída da bailarina, Ana Paula e Milena receberam abraços e cumprimentos dos brothers na varanda de casa.

Ao ver Alberto Cowboy se aproximando, Ana Paula disparou: "E aí, Cowboy? Tem que indicar quem sai". E ele respondeu: "Primeira semana é difícil. A gente indica porque vai pelo coração".

Discussão com Brígido 

Na cozinha da casa, Ana Paula Renault e Brigido discutiram após a veterana relembrar as ofensas do amazonense durante o Sincerão, na noite de segunda-feira (20). 

"Me chamou de mau-caráter. Você me atacou como pessoa. Você não me conhece, você não tem esse direito. Isso é gravíssimo. Eu jamais falaria isso de você, independentemente do que eu sinto ou não por você. Porque eu não te conheço, eu não posso te agredir pessoalmente assim. Aqui a gente tá como jogador. Você não pode me agredir como pessoa e como mulher. Você não tem esse direito", disparou Ana Paula. 

"Então revida", disse o brother. Ana Paula rebateu: "Você não manda em mim, não. Eu faço o que eu quiser, eu só tô te dando um recado porque eu não sou mulher de falar nas costas, eu não sou mau-caráter tipo uns e outros. Vai ter que subir muita montanha", finalizou Ana Paula. Brigido já disse durante o reality que participou do movimento religioso Legendários, que leva homens para experiências em montanhas.  

Como foi a formação do Primeiro Paredão?

A formação do paredão ocorreu com:

  • 1 emparedado pelo Big Fone;
  • 1 contragolpe do emparedado pelo Big Fone;
  • 1 indicado pelo líder;
  • 1 mais votado pela casa. 
  • Os imunes eram Marcelo (atendeu o Big Fone), Alberto Cowboy (líder), Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus (vencedores do Quarto Branco).

Aline Campos foi a primeira indicada ao paredão após Marcelo atender o Big Fone, na quinta-feira (15). No contragolpe, emparedou Ana Paula.

No domingo (18), Jonas imunizou Sarah. Na indicação do líder, Alberto mandou Milena direto para o paredão, sem chance de prova Bate-e-Volta.

Pela casa, o mais votado foi Paulo Augusto, com 11 votos. Ele se juntou à Aline Campos e à Ana Paula Renault na disputa da prova Bate-e-Volta.

Na dinâmica, Paulo Augusto venceu o jogo e se salvou do paredão. Com isso, Aline e Ana Paula se juntaram à Milena na disputa da preferência do público.  

