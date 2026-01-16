Após saída do BBB 26, Henri Castelli segue em observação médica

A equipe de Henri Castelli atualizou nesta sexta-feira (16) o estado de saúde do ator após a saída do BBB 26 por conta de uma crise convulsiva, e informou que ele permanece em observação médica, mas "está bem". Segundo comunicado publicado nas redes sociais do artista, ele teve resultados satisfatórios nos exames realizados.

"Após a conclusão de exames, Henri Castelli permanece em observação médica. Os resultados foram satisfatórios e o ator está bem", diz comunicado publicado no Instagram.

Legenda: Nota foi divulgada no Instagram do ator. Foto: Reprodução/Instagram.

Ainda em nota oficial, a equipe agradeceu as mensagens de carinho e apoio direcionadas ao ator desde que ele saiu da competição nessa última quarta-feira (14).

Saída do BBB 26

Henri Castelli, que estava no grupo Camarote do BBB 26, teve de sair do programa após passar por duas convulsões. O primeiro episódio ocorreu na manhã de quarta durante a Prova do Líder de resistência, quando após mais de 9 horas na dinâmica o ator foi socorrido e levado ao hospital para exames.

Após a bateria de exames não indicarem alterações, Henri foi liberado e retornou à casa do BBB, mas em poucos minutos convulsionou novamente e teve de ser retirado do reality.

No programa ao vivo da mesma noite, o apresentador Tadeu Schmidt informou que os médicos decidiram que Castelli não poderia continuar no programa.