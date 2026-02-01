Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Grammy 2026: saiba onde assistir ao vivo à premiação

Kendrick Lamar, Lady Gaga e Bad Bunny foram os mais indicados nesta edição do prêmio.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
gramofones do Grammy
Legenda: Caetano Veloso e Maria Bethânia são os únicos brasileiros indicados esse ano.
Foto: Don Emmert/AFP.

A 68ª edição do Grammy será realizada na noite deste domingo (1º), em Los Angeles. A cerimônia será transmitida no Brasil pela plataforma HBO Max e pelo canal de assinatura TNT, a partir das 21h30 (horário de Brasília), com a apresentadora Carol Ribeiro acompanhando o tapete vermelho.

A cerimônia será transmitida ao vivo direto da Crypto.com Arena, em Los Angeles, onde o comediante Trevor Noah vai atuar mais uma vez como mestre de cerimônias da principal premiação da música internacional.

Antes da cerimônia principal, alguns prêmios são entregues no tapete vermelho, essa etapa é transmitida gratuitamente pelo site oficial do Grammy ou pelo canal oficial da Recording Academy no YouTube.

Quem são os indicados?

O cantor americano Kendrick Lamar lidera a lista de indicações, com 9 nomeações, incluindo as principais: Álbum do Ano, Canção do Ano e Gravação do Ano. A segunda mais indicada esse ano é a cantora Lady Gaga, com sete indicações. Logo atrás, estão Bad Bunny, Leon Thomas e Sabrina Carpenter, todos com seis indicações.

Kendrick Lamar
Legenda: O rapper Kendrick foi o mais indicado da edição do Grammy de 2026.
Foto: Adam McCullough / Shutterstock.

(Veja a lista com as principais categorias abaixo)

Mudanças na edição deste ano

Neste ano, duas novas categorias serão apresentadas na premiação, são elas: Melhor Álbum de Música Country Tradicional e Melhor Capa de Álbum.

Além disso, artistas que já foram indicados anteriormente como "participação" (featured artist) em Álbum do Ano agora estão elegíveis, desde que sua contribuição no disco anterior tenha sido inferior a 20% do tempo de execução.

Outra novidade é que pela primeira vez, compositores e letristas serão reconhecidos diretamente em categorias clássicas, como Melhor Performance Orquestral e Melhor Álbum Vocal Solo Clássico, antes restritas apenas aos intérpretes e produtores.

Lista com indicados ao Grammy 2026:

Álbum do ano

  • "DeBÍ TiRAR MáS FOTos" - Bad Bunny
  • "Swag" - Justin Bieber
  • "Man's Best Friend" - Sabrina Carpenter
  • "Let God Sort Em Out" - Clipse, Pusha T & Malice
  • "Mayhem" - Lady Gaga
  • "GNX" - Kendrick Lamar
  • "Mutt" - Leon Thomas
  • "Chromakopia" - Tyler, The Creator

Melhor álbum de música global

  • "Sounds Of Kumbha" - Sounds Of Kumbha
  • "No Sign of Weakness" - Burna Boy
  • "Eclairer le monde - Light the World" - Youssou N'Dour
  • "Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live)" - Shakti
  • "Chapter III: We Return To Light" - Anoushka Shankar Featuring Alam Khan & Sarathy Korwar
  • "Caetano e Bethânia Ao Vivo" - Caetano Veloso e Maria Bethânia

Canção do ano

  • "Abracadabra" - Lady Gaga
  • "Anxiety" - Doechii
  • "Apt." - Rosé, Bruno Mars
  • "DtMF" - Bad Bunny
  • "Golden" - Guerreiras do K-pop
  • "Luther" - Kendrick Lamar, SZA
  • "Manchild" - Sabrina Carpenter
  • "Wildflower" - Billie Eilish

Gravação do ano

  • "DtMF" - Bad Bunny
  • "Machild" - Sabrina Carpenter
  • "Anxiety" - Doechii
  • "Abracadabra" - Lady Gaga
  • "Wildflower" - Billie Eilish
  • "Luther" - Kendrick Lamar, SZA
  • "The Subway" - Chappell Roan
  • "APT." - Rosé, Bruno Mars

Artista revelação

  • Olivia Dean
  • Katseye
  • The Marias
  • Addison Rae
  • Sombr
  • Leon Thomas
  • Alex Warren
  • Lola Young

Melhor performance solo de pop

  • "Daisies" - Justin Bieber
  • "Manchild" - Sabrina Carpenter
  • "Disease" - Lady Gaga
  • "The Subway" - Chappell Roan
  • "Messy" - Lola Young

Melhor performance pop de duo ou grupo

  • "Defying Gravity" - Ariana Grande, Cynthia Erivo
  • "Golden" - Guerreiras do K-pop
  • "Gabriela" - Katseye
  • "APT." - Rosé, Bruno Mars
  • "30 For 30" - SZA, Kendrick Lamar

Melhor álbum vocal de pop

  • "Swag" - Justin Bieber
  • "Man's Best Fried" - Sabrina Carpenter
  • "Something Beautiful" - Miley Cyrus
  • "Mayhem" - Lady Gaga
  • "I've Tried Everything But Therapy" (Parte 2) - Teddy Swims

Melhor álbum de pop latino

  • "Cosa Nuestra" - Rauw Alejandro
  • "Bogotá Deluxe" - Andrés Cepeda
  • "Tropicoqueta" - Karol G
  • "Cancionera" - Natalia Lafourcade
  • "¿Y ahora qué?" - Alejandro Sanz

Melhor álbum de R&B

  • "Beloved" - Giveon
  • "Why Not More?" - Coco Jones
  • "The Crown" - Ledisi
  • "Escape Room" - Teyana Taylor
  • "Mutt" - Leon Thomas

Melhor canção de R&B

  • "Folded" - Kehlani
  • "Heart Of A Woman" - Summer Walker"
  • "It Depends" - Chris Brown e Bryson Tiller
  • "Overqualified" - Durand Bernarr
  • "Yes It Is" - Leon Thomas

Melhor perfomance de música alternativa

  • "Everything Is Peaceful Love" - Bon Iver
  • "Alone" - The Cure
  • "Seein' stars" - Turnstile
  • "Mangetout" - Wet Leg
  • "Parachute" - Hayley Williams

Melhor álbum de rap

  • "Let God Sort Em Out" - Clipse, Pusha T & Malice
  • "Glorious" - GloRilla
  • "God Does Like Ugly - JID
  • "Chromakopia" - Tyler, The Creator

Melhor canção de rap

  • "Anxiety" - Doechii
  • "The Birds Don't Sing" - Clipse, Pusha T & Malice e John Legend & Voices Of Fire
  • "Sticky" - Tyler, The Creator Featuring GloRilla, Sexyy Red & Lil Wayne
  • "TGIF" - GloRilla
  • "TV Off" - Kendrick Lamar e Lefty Gunplay

Melhor vídeo musical

  • "Manchild" - Sabrina Carpenter
  • "So Be It" - Clipse
  • "Anxiety" - Doechii
  • "Love" - OK Go
  • "Young Lion" - Sade

*Estagiária supervisionada pelo jornalista Victor Ximenes. 

