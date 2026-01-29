Ex expõe suposta dívida de MC Gui e diz que foi bloqueada após cobrança; cantor se pronuncia

Georgia Azevedo, de 26 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (29) para fazer um desabafo público envolvendo o ex-namorado MC Gui, 27.

Pouco mais de uma semana após o anúncio do fim do relacionamento, a influenciadora afirmou que foi bloqueada pelo cantor depois de cobrar uma dívida que ultrapassa R$ 20 mil. Diante da repercussão, o funkeiro se pronunciou.

Nos stories, Georgia disse que decidiu tornar o caso público por não conseguir resolver a situação de forma privada.

Segundo ela, o valor cobrado se refere a despesas de uma viagem feita pelo casal, incluindo gastos em Fernando de Noronha (PE).

A influenciadora relatou que o cartão de MC Gui não teria funcionado no destino e que, por isso, usou o próprio cartão para arcar com os custos.

“Sem problema, era meu namorado, normal usar”, afirmou. De acordo com Georgia, o cantor reconheceu a dívida e chegou a pedir o valor exato para realizar o pagamento, mas a transferência não aconteceu. No dia seguinte, ela percebeu que havia sido bloqueada.

Ainda segundo a influenciadora, ela tentou contato usando o celular de uma amiga e recebeu R$ 8,5 mil, menos da metade do valor que diz ter a receber. Logo após o depósito, o número da amiga também teria sido bloqueado. Georgia compartilhou supostos prints das conversas.

Cantor se pronunciou

MC Gui, por sua vez, negou qualquer irregularidade e afirmou que o assunto será tratado por meio jurídico.

“Vou disponibilizar o corpo jurídico das minhas empresas para você entrar em contato. Se eles entenderem que eu devo pagar, está tudo certo”, disse.

O cantor também confirmou que bloqueou a ex-namorada. “Te bloqueei porque não queria mais contato. Nosso ciclo se encerrou”, declarou, afirmando ainda que sua “consciência está limpa” e que deseja felicidade para ambos.