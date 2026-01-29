Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Diogo Nogueira nega que separação de Paolla Oliveira tenha sido conturbada

Cantor usou as redes sociais para criticar boatos e afirmou que término foi amigável.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Diogo Nogueira falou sobre o término com Paolla nas redes sociais em tom de desabafo.
Legenda: Diogo Nogueira falou sobre o término com Paolla nas redes sociais em tom de desabafo.
Foto: Reprodução/X.

Cerca de um mês após tornar público o fim do relacionamento com Paolla Oliveira, Diogo Nogueira decidiu se manifestar sobre rumores a respeito da separação. O cantor afirmou que informações falsas têm sido divulgadas e fez questão de esclarecer a situação diretamente com os seguidores.

Em um desabafo nas redes sociais, Diogo demonstrou surpresa com a repercussão e a forma como notícias de cunho especulativo têm sido consumidas pelo público. “Fico impressionado como as pessoas têm o costume de acreditar em sites e programas de fofoca. Tenho visto muitas coisas falando ainda sobre a minha separação com a Paolla. A gente terminou numa boa. A gente troca mensagens e se fala”, declarou.

Veja também

teaser image
Zoeira

Que horas vai tocar o Big Fone? Veja horário previsto nesta quinta (29/01)

teaser image
Verso

Yasmin Sensação, voz de 'Fanatismo', é atração do Carnaval de Fortaleza 2026

O artista reforçou que o relacionamento, que durou quase cinco anos, foi marcado por momentos positivos e respeito mútuo, descrevendo a atriz como uma “mulher incrível”. “Vocês acreditam mesmo no que estão dizendo sobre a minha pessoa? Por que vocês não vão estudar, ler um livro? É isso mesmo? Vocês vivem essa loucura. Estou pasmo”, afirmou.

Nesta semana, Diogo chamou atenção ao parabenizar Paolla Oliveira pelos 20 anos de carreira. Segundo ele, até mesmo essa homenagem acabou sendo interpretada de forma distorcida. O uso do termo “garotinha” na mensagem gerou críticas por parte de alguns fãs. Sobre isso, o cantor voltou a se posicionar: “Ela está fazendo 20 anos de carreira, eu também, e a parabenizei. Acredito que vocês precisam se cuidar mentalmente. Acho que as pessoas que falaram sobre isso vão responder pelos seus atos e palavras”.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciaram oficialmente o fim do relacionamento em dezembro do ano passado, por meio de uma nota conjunta publicada nas redes sociais. No comunicado, os dois destacaram que a decisão foi tomada de forma madura e respeitosa.

Diogo Nogueira falou sobre o término com Paolla nas redes sociais em tom de desabafo.
Zoeira

Diogo Nogueira nega que separação de Paolla Oliveira tenha sido conturbada

Cantor usou as redes sociais para criticar boatos e afirmou que término foi amigável.

Redação
Há 9 minutos
Imagem de telefone de fio dourado em parede azul
Zoeira

Que horas vai tocar o Big Fone? Veja horário previsto nesta quinta (29/01)

O brother ou a sister do Big Brother Brasil 26 que atender precisará vetar um participante das provas da semana.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Imagem mostra brothers do BBB 26 brigando na pista de dança durante festa do líder babu santana.
Zoeira

Com briga generalizada e choro, veja como foi a Festa do Líder no BBB 26

Saiba o que aconteceu no evento em homenagem a Babu Santana.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Babu chega com os brothers ao local da festa.
Zoeira

Festa do líder Babu Santana celebra o teatro no BBB 26

Primeiro reinado do ator no reality vira homenagem à sua trajetória nos palcos e ao bairro do Vidigal.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Apresentadora Virginia Fonseca no estúdio do seu programa.
Zoeira

Virginia Fonseca deixa o SBT e justifica saída: 'Precisando aprender a dançar'

A influenciadora já estava em tratativas com a emissora desde dezembro do ano passado.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Foto de Matheus do BBB 26 no café com Ana Maria Braga do Mais Você.
Zoeira

Café de Ana Maria com ex-BBB 26 Matheus tem ‘torta de climão’ no menu

Matheus foi eliminado do BBB 26 com 79,48% da média de votos.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Foto de Gisele Bündchen abraçando filho mais novo, River.
Zoeira

Gisele Bündchen publica fotos inéditas ao lado do filho mais novo

Discreta na vida pessoal, a modelo decidiu não mostrar o rosto do caçula.

Redação
28 de Janeiro de 2026
foto do cantor Harry Styles em show.
Zoeira

Harry Styles anuncia novas datas de shows no Brasil

As apresentações fazem parte da turnê “Together, Together”, que divulga o álbum “Kiss All The Time".

Redação
28 de Janeiro de 2026
Uma mesa posta ao ar livre com diversos alimentos de café da manhã, incluindo bolo com cobertura de chocolate, pães, frutas, biscoitos, geleias e bebidas em copos coloridos. Ao fundo, há árvores, gramado e uma área urbana com pessoas passando. Uma pessoa sentada à mesa veste uma camisa branca e gesticula com as mãos enquanto participa do cenário de transmissão ao vivo, indicado por um gráfico no canto inferior direito com o logotipo da emissora.
Zoeira

Ana Maria Braga ensina Matheus, do BBB 26, a espremer limão: 'Nunca fiz limonada'

História repercutiu meme nas redes sociais antes da eliminação do brother na terça (28).

Redação
28 de Janeiro de 2026
Close-up de Matheus, do BBB 26. ele é um homem jovem, negro, com cabelo raspado, bigode e barba rala, olhando para o lado direito com a boca levemente aberta, em ambiente interno.
Zoeira

Eliminado do BBB 26, Matheus afirma que 'pauta de Ana Paula o incomoda na vida'

Segundo participante a deixar o reality, brother falou sobre conflitos, admitiu erros e disse estar focado em recomeçar.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Imagem mostra ex-bbb Matheus durante o programa bate-papo BBB após ele ser o segundo eliminado do programa.
Zoeira

Matheus diz que errou ao chamar Ana Paula de 'patroa' no BBB 26

Gaúcho reagiu ao assistir cenas de brigas com a jornalista e Milena.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Imagem mostra reações de Matheus, de Leandro e de Brigido após resultado do segundo paredão do bbb 26, que eliminou Matheus.
Zoeira

Como foi o Paredão de ontem no BBB 26? Veja destaques da eliminação

Saiba como foi a saída de Matheus do reality show e a reação dos brothers.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Foto de Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 26.
Zoeira

Segunda noite de eliminação no BBB 26 movimenta as redes sociais

Três homens competiram pela preferência do público na noite desta terça-feira (27).

Redação
28 de Janeiro de 2026
Apresentador Tadeu Schmidt em noita de eliminação no BBB 26.
Zoeira

Em discurso de eliminação, Tadeu alerta sobre limites dos embates no BBB 26

Apresentador destaca o peso das palavras dentro e fora da casa ao anunciar a saída de Matheus.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Participante Matheus, do Big Brother Brasil 26, foi eliminado no 2º paredão.
Zoeira

Veja trajetória de Matheus, participante eliminado no 2º paredão do BBB 26

Bancário integrou o grupo Pipoca e entrou a partir do Quarto Branco.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Imagem de participantes no paredão do BBB 26.
Zoeira

Matheus é o segundo eliminado do BBB 26

O resultado do paredão foi anunciado durante a exibição do programa ao vivo.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Foto de Boinha e seu filho, o influenciador Francisco.
Zoeira

Boinha, pai do influenciador Francisco, sofre AVC

Boinha estava hospitalizado em uma UTI após sofrer um derrame hemorrágico.

João Lima Neto
27 de Janeiro de 2026
print de post antigo de Brigido, do BBB 26, sobre casamento gay.
Zoeira

BBB 26: Post antigo de Brígido sobre casamento gay causa polêmica

Usuários questionaram uma possível contradição, já que o empresário é um integrante do grupo religioso Legendários.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Colagem com as sisters Milena e Jordana.
Zoeira

Milena confronta Jordana no BBB 26 e dispara: ‘Não te dou liberdade’

Mineira foi tirar satisfação após ouvir conversa no banheiro.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Imagem de participantes no paredão do BBB 26.
Zoeira

Enquete BBB 26: resultado final aponta eliminação de brother nesta terça (27)

O resultado do paredão será anunciado durante a exibição do programa ao vivo.

Redação
27 de Janeiro de 2026