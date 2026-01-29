Diogo Nogueira nega que separação de Paolla Oliveira tenha sido conturbada

Cerca de um mês após tornar público o fim do relacionamento com Paolla Oliveira, Diogo Nogueira decidiu se manifestar sobre rumores a respeito da separação. O cantor afirmou que informações falsas têm sido divulgadas e fez questão de esclarecer a situação diretamente com os seguidores.

Em um desabafo nas redes sociais, Diogo demonstrou surpresa com a repercussão e a forma como notícias de cunho especulativo têm sido consumidas pelo público. “Fico impressionado como as pessoas têm o costume de acreditar em sites e programas de fofoca. Tenho visto muitas coisas falando ainda sobre a minha separação com a Paolla. A gente terminou numa boa. A gente troca mensagens e se fala”, declarou.

O artista reforçou que o relacionamento, que durou quase cinco anos, foi marcado por momentos positivos e respeito mútuo, descrevendo a atriz como uma “mulher incrível”. “Vocês acreditam mesmo no que estão dizendo sobre a minha pessoa? Por que vocês não vão estudar, ler um livro? É isso mesmo? Vocês vivem essa loucura. Estou pasmo”, afirmou.

Nesta semana, Diogo chamou atenção ao parabenizar Paolla Oliveira pelos 20 anos de carreira. Segundo ele, até mesmo essa homenagem acabou sendo interpretada de forma distorcida. O uso do termo “garotinha” na mensagem gerou críticas por parte de alguns fãs. Sobre isso, o cantor voltou a se posicionar: “Ela está fazendo 20 anos de carreira, eu também, e a parabenizei. Acredito que vocês precisam se cuidar mentalmente. Acho que as pessoas que falaram sobre isso vão responder pelos seus atos e palavras”.

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira anunciaram oficialmente o fim do relacionamento em dezembro do ano passado, por meio de uma nota conjunta publicada nas redes sociais. No comunicado, os dois destacaram que a decisão foi tomada de forma madura e respeitosa.