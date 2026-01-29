Segundo Big Fone do BBB 26 vai tocar hoje (29); veja horário

O Big Fone voltará a tocar na casa mais vigiada do Brasil nesta quinta-feira (29). A dinâmica está marcada para acontecer antes da Prova do Líder, durante o programa ao vivo do BBB 26, previsto para começar às 22h25.

O brother ou sister que atender a ligação irá escolher um participante para eliminar de todas as provas da semana. Ou seja, o jogador selecionado não participará da Prova do Líder, que acontece logo após o telefone tocar, da Prova do Anjo e, se for mandado ao paredão, da Prova Bate e Volta.

Todos os telefones tocarão simultaneamente. Entretanto, assim como na primeira dinâmica da edição, é o público quem decidirá qual dos aparelhos da casa transmitirá a mensagem. A votação está aberta e pode ser feita no portal do gshow.

Veja também Zoeira Festa do líder Babu Santana celebra o teatro no BBB 26 Zoeira Café de Ana Maria com ex-BBB 26 Matheus tem ‘torta de climão’ no menu

Onde fica cada Big Fone?

Há um total de três Big Fones espalhados pela casa, nas cores azul, prata e dourado. Eles estão: