Jornalista cai em buraco e é 'engolido' por asfalto durante ao vivo; veja vídeo

Um jornalista da afiliada da RecordTV no Paraná, a RICtv, caiu em um buraco na estrada, nessa terça-feira (18), enquanto fazia cobertura ao vivo de um alagamento na via. Tiago Silva mostrava a enchente registrada no Trevo do Atuba, em Curitiba, no programa Balanço Geral, quando despencou em uma cratera que estava coberta d'água.

VEJA MOMENTO

Na ocasião, o repórter se surpreendeu com a profundidade da abertura no asfalto da linha verde, uma das principais da capital paranaense.

Está um perigo isso aqui. São mais de 20 anos fazendo reportagem, mas é a primeira vez que mergulhei num buraco aqui na linha verde", disse o jornalista.

O apresentador Jasson Goulart demostrou preocupação com o colega: "Tiago, pelo amor de Deus! Acabei de falar: 'cuidado para não cair'".

O momento foi compartilhado nas redes sociais da emissora, que informou que o profissional está bem, apesar do susto.