Causa da morte de Aaron Carter é divulgada após cinco meses; veja

A causa da morte do cantor Aaron Carter, em novembro de 2022, foi divulgada pela Variety, nessa terça-feira (18). Segundo a publicação, Carter sofreu um afogamento sob efeito de Alprazolam, uma forma genérica de Xanax, e inalação de difluoroetano, um ingrediente usado em latas de ar comprimido. O site teve acesso ao relatório de autópsia.

O irmão mais novo de Nick Carter, do grupo Backstreet Boys, foi achado sem vida em casa, na Califórnia, no dia 5 de novembro do ano passado, aos 34 anos. Ele deixou um filho, Princeton, de um ano.

Aaron lançou o primeiro disco aos 9 anos, em 1997. Em 2000, lançou o “Aaron’s Party (Come Get It)”, seu disco mais vendido. Ainda criança, participou de várias programas do canal Nickelodeon, o que o deixou ainda mais famoso entre o público infantil. Seu último álbum lançado foi em 2018.

Em 2019, o artista disse ao programa “The Doctors” que lutava contra vários problemas de saúde mental, como bipolaridade, esquizofrenia, ansiedade aguda e depressão.

Relação complicada

Nick e Aaron mantinham uma relação complicada. Em 2019, o integrante dos Backstreet Boys entrou na justiça com uma ordem de restrição contra Aaron, que estava ameaçando a esposa de Nick, Lauren, de morte.