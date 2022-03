O que se sabe sobre a morte de Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters

A morte de Taylor Hawkins, baterista da banda Foo Fighters, confirmada ainda na noite de sexta-feira (25) pouco antes da apresentação da banda em Bogotá, na Colômbia, ainda não teve o motivo divulgado oficialmente. O amigo e companheiro de banda do vocalista Dave Grohl foi encontrado no quarto do hotel onde estava hospedado.

Assim como os demais integrantes do Foo Fighters, Hawkins havia viajado ao país para participar do Festival Estéreo Picnic. Em turnê por países Sulamericanos, eles se apresentariam no Lollapallooza Brasil neste domingo (27).

Segundo veículos de imprensa colombianos, o baterista chegou a sumir horas antes do show e, logo em seguida, foi procurado pelos colegas de banda no quarto do hotel.

Sem resposta ao bater na porta, eles entraram no aposento e encontraram Taylor inconsciente. Mesmo com os esforços de uma equipe médica para reanimá-lo, ele não acordou novamente.

"A família Foo Fighters está devastada pela trágica e prematura perda de nosso amado Taylor Hawkins", disse, em comunicado, a banda no Twitter. Agora, a turnê da banda foi cancelada.

"Seu espírito musical e sua risada contagiante viverão com todos nós para sempre. Nossos corações estão com sua mulher, filhos e família. Pedimos que sua privacidade seja tratada com o maior respeito neste momento inimaginavelmente difícil", completou a mensagem deixada ao baterista.

Causa da morte

Até o momento, nenhuma informação sobre a possível causa da morte de Hawkins foi divulgada pelas autoridades.

Também de acordo com alguns veículos colombianos, algumas suspeitas indicam que o artista possa ter falecido após abuso de substâncias psicoativas.

No entanto, segundo o jornal El Tiempo, outra versão também pode servir como linha de investigação pelas autoridades policiais.

Fontes ouvidas pela publicação apontam que Taylor teria reclamado de dores no peito, chamando médicos para que fosse atendido. Porém, teria morrido antes mesmo da chegada no atendimento.

Os relatórios preliminares sobre o caso descartaram uma morte violenta. Investigadores se dirigiram ao hotal ainda na noite de sexta-feira (25) para coletar provas e depoimentos que podem ajudar a elucidar a morte.





