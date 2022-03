Baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, morre dois dias antes de apresentação no Lollapalooza SP

O baterista da banda Foo Fighters, Taylor Hawkins, foi encontrado morto aos 50 anos nessa sexta-feira (25), em um hotel em Bogotá, na Colômbia, onde faria show no mesmo dia. Não há informações oficiais sobre a causa do óbito.

O grupo musical também faria show no festival Lollapalooza Brasil neste domingo (27), em São Paulo. Esta seria a sexta apresentação deles no Brasil. No entanto, o perfil oficial da banda norte-americana já confirmou o cancelamento da participação no evento.

"A família Foo Fighters está devastada pela trágica e prematura perda de nosso amado Taylor Hawkins", lamentou.

O comunicado destaca ainda o "espírito musical e riso contagiante" do baterista e deixa os sentimentos de pesar aos familiares.

"Nossos corações vão a sua mulher, filhos e família, e pedimos que sua privacidade seja tratada com o máximo de respeito nesse tempo de dificuldade inimaginável".

