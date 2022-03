Fãs 'invadem' Instagram de Taylor Hawkins para lamentar morte de baterista do Foo Fighters

A morte de Taylor Hawkins, baterista do Foo Fighters, pegou de surpresa os fãs da banda norte-americana, sobretudo os que já haviam garantido o ingresso para o Lollapalooza, em São Paulo, onde fariam um show neste domingo (27). No perfil do músico no Instagram, admiradores lamentaram a partida, destacando a saudade e o legado de Hawkins.

Um internauta comentou na última publicação do baterista, a quem chamou de "lenda", que sentirá a sua falta. Outro disse não acreditar na morte dele. Há também muitas mensagens de "descanse em paz" e gratidão ao som produzido pelo artista.

Legenda: Fãs demonstraram tristeza e incredulidade com a morte do baterista Foto: Reprodução/Instagram

"Você me fez passar por tanta coisa. Você fará falta a todos nós", constatou um seguidor, enquanto outro "em choque" mandou "muito amor para todos que precisam" nesse momento de luto. "Meus pensamentos e orações vão para a sua família. Seu legado viverá por anos".

Legenda: Último post de Taylor Tawkins tem centenas de comentários de fãs entristecidos Foto: Reprodução/Instagram

O Lollapalooza Brasil também usou as redes sociais para lamentar a morte do músico do Foo Fighter. Em nota, os organizadores do festival afirmaram estar 'devastados' e enviaram "amor e apoio incondicionais" aos parentes e fãs do baterista.

"Estamos absolutamente devastados pela perda do nosso amigo, Taylor Hawkins. Não há palavras para descrever o que ele significou para nós e para todos fãs de música ao redor do mundo. Nosso amor e apoio incondicionais vão para sua família, o Foo Fighters e toda sua equipe".

Óbito

Taylor Hawkins foi encontrado sem vida aos 50 anos nessa sexta-feira (25) em um hotel em Bogotá, na Colômbia, onde ele estava com o restante da banda de rock para uma apresentação. A causa da morte ainda carece de informações oficiais.

O grupo musical confirmou o falecimento do baterista. "A família Foo Fighters está devastada pela trágica e prematura perda de nosso amado Taylor Hawkins".

