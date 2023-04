Tina e Gabriel postam foto de mãos dadas e sister diz ser 'amizade'

A modelo Tina Calamba, 29 anos, publicou uma imagem segurando a mão do ex-colega de confinamento do Big Brother Brasil 23, Gabriel Fop, 24 anos. Após o registro, fãs começaram a especular que um possível romance estava acontecendo entre os dois.

Eles desembarcaram juntos no Rio de Janeiro nesta terça-feira (25), para a final do reality que acontece na noite de hoje. "Ninguém solta a mão de ninguém", escreveu no vídeo.

No entanto, logo depois, postou outro story declarando se tratar de uma amizade. Na publicação, Gabriel aparece atendendo uma fã. "Chegando ao Rio de Janeiro, + selfies... Cansei dessa amizade, quero um sálario", brincou Tina.

Reencontro entre ex-BBBs

Antes de se debruçarem nos preparativos para a final do BBB 23, os colegas Fred Nicácio e Domitila Barros visitaram o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (25).

Os dois conversaram com os moradores e conheceram os projetos comunitários no Morro do Adeus e na comunidade da Nova Brasília.

Além disso, ainda contaram com a companhia do fundador do jornal Voz das Comunidades, René Silva, que mostrou o espaço para os ex-BBB.