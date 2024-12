Ceará busca mais um goleiro para 2025; Richard deve voltar no 2º semestre

O Ceará está em busca de mais um goleiro para a próxima temporada. O novo contratado deve compor elenco. Assim, Fernando Miguel e Bruno Ferreira vão disputar a titularidade nas primeiras competições de 2025. A informação é do ge.

O goleiro Richard, titular da posição, se recupera de cirurgia no tendão de Aquiles e deve retornar aos gramados apenas no segundo semestre. Já Luiz Daniel e Maycon Cleiton não seguem com o restante do elenco.

O Vovô anunciou quatro contratações com foco em 2025: William Machado, Fernandinho, Bruno Tubarão e Nicolas. Na próxima temporada o Alvinegro terá Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A para disputar. A equipe se reapresenta no dia 2 de janeiro.