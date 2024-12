Fortaleza anuncia venda do zagueiro Brayan Ceballos a time da MLS; veja valores

O Fortaleza acertou a venda do zagueiro Brayan Ceballos ao New England Revolution, time dos Estados Unidos. O clube anunciou o acordo com a equipe americana nesta sexta-feira (13). O Leão do Pici vendeu 100% dos direitos econômicos do atleta por US$ 1,8 milhões de dólares (cerca de R$ 10,9 milhões), e tem direito de receber 55% desse valor.

O jogador colombiano de 23 anos tinha contrato com o Tricolor até dezembro de 2026. Agora atleta do time americano, o zagueiro vai disputar a Major League Soccer (MLS), maior competição de futebol do país.

Brayan defendeu o Tricolor do Pici em 47 partidas e marcou um gol. Ele também foi Bicampeão Cearense (2022 e 2023) e Campeão da Copa do Nordeste (2022). Ele também passou pelo Junior Barranquilla e pelo Dynamo Kiev.