Copa do Nordeste terá mudanças a partir de 2026 no critério de classificação; entenda

A Copa do Nordeste sofrerá mudanças a partir de 2026, a começar pelo critério de classificação para o torneio. Em reunião realizada na tarde desta sexta-feira (13), na CBF com a presença de presidentes das federações, ficou decidido como passará a se dar o acesso ao regional.

Os nove campeões estaduais do Nordeste continuarão tendo presença garantida, bem como as três equipes com melhor colocação no ranking da CBF dos Estados do Ceará, Pernambuco e Bahia (porque são as federações de melhor colocação no ranking do nordeste), além dos oito vice-campeões estaduais.

Os oito vice campeões estaduais (das oito federações com melhor posição no ranking do Nordeste) vão disputar a fase preliminar do Nordestão, que passará a ser realizada em um jogo. Com isso, apenas quatro times avançam para a disputa do restante do torneio.

O campeão da Copa do Nordeste deverá continuar contando com a vaga na Copa do Brasil do ano seguinte.

Na reunião, não foram discutidas mais mudanças no formato da competição, por se tratar de uma encontro geral, com todas as federações do Brasil. Os critérios de classificação para a Copa do Nordeste estavam em pauta porque com a mudança uma data foi diminuída e um dos assuntos principais era o calendário do futebol brasileiro para as próximas temporadas.