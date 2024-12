Shopping recebe noite de autógrafos do livro 'Da C à Libertadores' com presença de Marcelo Paz, CEO do Fortaleza

No dia 21 neste mês, será lançado o livro “Da C à Libertadores”, que reconta a trajetória do Fortaleza Esporte Clube sob a ótica de Marcelo Paz, atual CEO do clube.

A obra, escrita em parceria com o jornalista Fábio Pizzato, oferece um olhar aprofundado sobre a ascensão do Tricolor de Aço, saindo da Série C para conquistar seu espaço nas principais competições nacionais e internacionais, incluindo a Libertadores da América. O evento acontece às 18 horas na praça de alimentação do North Shopping Fortaleza.

O livro já está à venda na loja oficial do clube, a Leão 918, segundo piso. Além de uma noite de autógrafos com Marcelo Paz e Fábio Pizzato, será uma oportunidade única para os fãs mergulharem nos bastidores do clube, com histórias inéditas que mostram o trabalho árduo e a dedicação que levaram o Leão a esse momento de glória.

Legenda: A obra foi escrita em parceria com o jornalista Fábio Pizzato Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Fábio Pizzato, que divide a autoria da obra, comentou sobre o projeto:

“Em 2019, quando recebi o convite do Marcelo Paz para escrever esse livro contando a trajetória do Fortaleza sob a ótica dele, fiquei muito honrado e entendi imediatamente o tamanho do projeto. Só que o projeto não parou de crescer, o time que começava na Sul-Americana passou à Libertadores, quebrando recordes e conquistando novos horizontes. O livro traz conteúdos que não chegam sempre ao torcedor, como bastidores, contratações e histórias únicas. Escrevê-lo foi um desafio e um prazer.”

Serviço

Lançamento do livro “Da C à Libertadores” com Marcelo Paz e Fábio Pizzato

Dia: 21 de dezembro, a partir das 18h

Local: North Shopping Fortaleza - Praça de Alimentação, Piso 3