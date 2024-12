Botafogo é recebido com festa no Rio, e Artur Jorge desconversa sobre permanência

O Botafogo foi recebido de forma calorosa pelos torcedores no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na tarde desta sexta-feira, após uma curta passagem por Doha, no Catar, onde disputou a Copa Intercontinental.



A maioria dos jogadores retornou em avião fretado pelo clube e recebeu o apoio de cerca de cem torcedores que aguardavam no desembarque. Alguns atletas, como o zagueiro Barboza e o atacante Luiz Henrique, optaram por iniciar as férias no exterior e se separaram do grupo ainda na Ásia.



Apesar da derrota por 3 a 0 para o mexicano Pachuca, nas quartas de final da Copa Intercontinental, os fãs alvinegros fizeram festa e pediram a permanência do técnico Artur Jorge, que se mostrou sensibilizado com o carinho, mas desconversou sobre o seu futuro à frente da equipe carioca.

Legenda: Junior Santos foi um dos jogadores que receberam carinho da torcida botafoguense Foto: Vítor Silva / BFR



"Fico muito satisfeito porque tivemos que sair muito rápido daqui após o título (do Brasileiro). É bom chegar e estar com eles. Desfrutar um pouco com a torcida, que hoje fez questão de aqui estar. É uma prova e marca de união, e de enorme satisfação pelo que fizemos, construímos e deixamos, seguramente, um legado aqui nesse clube", afirmou o treinador, que deixou a conversa com o gestor John Textor sobre sua permanência mais para a frente. "Vou amanhã para Portugal de férias", comentou, no desembarque.



Após conquistar o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores em um dos anos mais vitoriosos de sua história, o Botafogo tentará segurar o Artur Jorge, que tem contrato até o final de 2025, e a base da equipe. Além do interesse de outros clubes em relação ao treinador português e destaques como Igor Jesus e Luiz Henrique, nomes importantes como o meia Almada e o zagueiro Adryelson, porém, estão de saída para o Lyon, da França, que também pertence a John Textor, dono da SAF do clube do Rio.



"Queremos manter nosso grupo, mas é difícil, então tem de deixar o John Textor resolver entre eles aí. Agora é descansar com a família e pensar no próximo ano", comentou o volante Gregore, que também torce pela permanência do treinador. "Queremos que ele fique para que possamos conquistar mais títulos, mas vou deixar ele resolver com o chefe."



De férias após 75 partidas disputadas em uma longa temporada, Os jogadores se reapresentam no dia 13 de janeiro visando à disputa do Campeonato Carioca.