Ceará aguarda proposta da China por Saulo Mineiro e topa vender atacante em caso de proposta vantajosa

O atacante Saulo Mineiro pode não permanecer no Ceará para a temporada 2025. O Diário do Nordeste apurou que o Shanghai Port, da China, é um dos clubes interessados no jogador e pode formalizar em breve uma proposta pela contratação.

Ainda de acordo com apuração do Diário do Nordeste, se a proposta for vantajosa para Saulo Mineiro e para o Ceará, a negociação deve avançar. O valor desejado pela diretoria do Alvinegro para o negócio supera o de R$ 6 milhões.

Além do Shanghai Port, clubes do México, da Rússia, da Arábia Saudita e do Brasil mantém conversas com o staff de Saulo. Além disso, antes do término da Série B, o jogador recusou uma proposta oficial de um time da Coreia do Sul.

As conversas com os clubes interessados só foram abertas após o término da Série B, já que Saulo estava focado na reta final da competição e na conquista do acesso à Série A. Após a confirmação do acesso, o staff começou a ouvir os contatos das equipes.