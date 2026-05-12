Spotify 20: veja como acessar retrospectiva e histórico no app de música

Na "Festa do Ano", streaming revela a primeira música ouvida pelo usuário, além da data em que se inscreveu no app.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
12 de Maio de 2026 - 16:08 (Atualizado às 16:11)
capa da noticia
Legenda: Os banners interativos do Spotify mostram dados inéditos dos usuários.
Foto: Divulgação.

O Spotify lançou uma retrospectiva especial em comemoração aos 20 anos do streaming de música, completados em abril deste ano. Nesta terça-feira (12), os usuários puderam acessar o "Spotify 20: A Festa Do(s) (20) Ano(s)”, que mostra diversos detalhes do histórico na plataforma, como o ano em que se inscreveram e a primeira música ouvida.

Em meio às comemorações, o Spotify organizou a retrospectiva de cada usuário.
Legenda: Em meio às comemorações, o Spotify organizou a retrospectiva de cada usuário.
Foto: Reprodução/Spotify.

Essa retrospectiva analisa o histórico musical de casa usuário, revelando: 

  • Primeiro dia no Spotify;
  • Número total de músicas únicas que o usuário escutou;
  • Primeira música reproduzida;
  • Artista mais ouvido de todos os tempos do usuário. 

Além disso, o Spotify ainda entrega a playlist "Músicas Mais Ouvidas de Todos os Tempos", que detalha quantas vezes você reproduziu uma mesma música. 

Spotify revela os momentos que definiram a jornada do usuário no streaming por meio de dados inéditos.
Legenda: Spotify revela os momentos que definiram a jornada do usuário no streaming por meio de dados inéditos.
Foto: Reprodução/Spotify.

"Cada história de dados vem com um cartão de compartilhamento encontrado ao final da experiência, facilitando o salvamento dos seus resultados, o envio para amigos ou a publicação nas redes sociais", detalhou o Spotify, em nota.

Veja também

Imagem da notícia: Bad Bunny ultrapassa Taylor Swift como artista mais ouvido do Spotify
Zoeira

Bad Bunny ultrapassa Taylor Swift como artista mais ouvido do Spotify

Imagem da notícia: Spotify anuncia recorde histórico de pré-saves com novo álbum de Taylor Swift
Zoeira

Spotify anuncia recorde histórico de pré-saves com novo álbum de Taylor Swift

Como fazer sua 'Festa do Spotify'?

Para conferir sua restrospectiva da "Festa do Spotify", é preciso: 

  1. Pesquisar por “Spotify 20" ou "Party of the Year(s)" no aplicativo (disponível para Android e iOS) ou em um site de busca;
  2. Clicar na opção “Festa do Ano”, identificada com a imagem de um globo espelhado;
  3. Acessar os banners interativos com os dados inéditos.
Assuntos Relacionados
Tecnologia/spotify

VC Repórter

Imagem da notícia Spotify 20: veja como acessar retrospectiva e histórico no app de música
Tecnologia

Spotify 20: veja como acessar retrospectiva e histórico no app de música

Na "Festa do Ano", streaming revela a primeira música ouvida pelo usuário, além da data em que se inscreveu no app.

Redação

Há 47 minutos

Imagem da notícia Spotify caiu? Usuários relatam instabilidade nesta terça (12)
Tecnologia

Spotify caiu? Usuários relatam instabilidade nesta terça (12)

Streaming lançou o "Spotify 20: A Festa Do(s) (20) Ano(s)” nesta manhã.

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Influencer sobe em telão de mansão de Virginia e causa prejuízo de R$ 150 mil
Zoeira

Influencer sobe em telão de mansão de Virginia e causa prejuízo de R$ 150 mil

O vídeo da "brincadeira" foi publicado nas redes sociais de Lucas Guedez e tem mais de quatro milhões de visualizações.

Redação

Imagem da notícia Homem morre atropelado por avião após invadir pista de aeroporto nos EUA
Mundo

Homem morre atropelado por avião após invadir pista de aeroporto nos EUA

Imagens mostram que trem de pouso do nariz da aeronave atingiu a vítima.

Redação

 e 

AFP

Imagem da notícia Netflix anuncia nova série derivada do universo 'La Casa de Papel'
Zoeira

Netflix anuncia nova série derivada do universo 'La Casa de Papel'

Trailer da nova produção também foi divulgado pelo streaming.

Redação

Imagem da notícia Juiz manda vereadora do PT apagar postagem chamando André Fernandes de ‘deputado TikToker’
PontoPoder

Juiz manda vereadora do PT apagar postagem chamando André Fernandes de ‘deputado TikToker’

Publicações de Adriana Almeida teriam potencial de gerar desinformação, conforme decisão da 21ª Vara Cível de Brasília.

Marcos Moreira

Imagem da notícia Queda de seguidores? Instagram confirma exclusão de contas e explica motivo
Tecnologia

Queda de seguidores? Instagram confirma exclusão de contas e explica motivo

Vários usuários nas redes sociais relataram perdas de seguidores.

Redação

Imagem da notícia Ceará tem 10 projetos de data centers em desenvolvimento, afirma Alckmin
Negócios

Ceará tem 10 projetos de data centers em desenvolvimento, afirma Alckmin

Presidente em exercício considera o Estado líder na cadeia de tecnologia.

Redação

Imagem da notícia Quem é Helena Raquel, pastora que viralizou com pregação contra o feminicídio
País

Quem é Helena Raquel, pastora que viralizou com pregação contra o feminicídio

Registros do discurso da missionária alcançaram milhões de visualizações nas redes sociais.

Paulo Roberto Maciel*

Imagem da notícia Murilo Huff e Dona Ruth podem assinar acordo sobre guarda do filho do cantor com Marília Mendonça
É Hit

Murilo Huff e Dona Ruth podem assinar acordo sobre guarda do filho do cantor com Marília Mendonça

Negociação ainda envolveria o patrimônio da cantora e os direitos autorais das composições dela.

Redação

1

2 3 4 5