O Spotify lançou uma retrospectiva especial em comemoração aos 20 anos do streaming de música, completados em abril deste ano. Nesta terça-feira (12), os usuários puderam acessar o "Spotify 20: A Festa Do(s) (20) Ano(s)”, que mostra diversos detalhes do histórico na plataforma, como o ano em que se inscreveram e a primeira música ouvida.

Legenda: Em meio às comemorações, o Spotify organizou a retrospectiva de cada usuário. Foto: Reprodução/Spotify.

Essa retrospectiva analisa o histórico musical de casa usuário, revelando:

Primeiro dia no Spotify;

Número total de músicas únicas que o usuário escutou;

Primeira música reproduzida;

Artista mais ouvido de todos os tempos do usuário.

Além disso, o Spotify ainda entrega a playlist "Músicas Mais Ouvidas de Todos os Tempos", que detalha quantas vezes você reproduziu uma mesma música.

Legenda: Spotify revela os momentos que definiram a jornada do usuário no streaming por meio de dados inéditos. Foto: Reprodução/Spotify.

"Cada história de dados vem com um cartão de compartilhamento encontrado ao final da experiência, facilitando o salvamento dos seus resultados, o envio para amigos ou a publicação nas redes sociais", detalhou o Spotify, em nota.

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Como fazer sua 'Festa do Spotify'?

Para conferir sua restrospectiva da "Festa do Spotify", é preciso: