Ceará deve enfrentar Atlético-MG com força-máxima ou poupar jogadores? Veja vídeo
Mozart deve definir escalação titular no treino de apronto desta quarta-feira (22)
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 16:49)
O Ceará se prepara para enfrentar o Atlético-MG na partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O jogo será na quinta-feira (23), fora de casa, na Arena MRV. O debate é: o técnico Mozart deve levar força máxima ou deve poupar titulares?
O Vovô traçou como objetivo chegar até as oitavas de final da competição. Por isso, internamente, o entendimento é que o clube deve lutar pela classificação contra o Galo. O treinador, portanto, deve levar a campo os seus principais jogadores no jogo.
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