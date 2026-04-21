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Ceará deve enfrentar Atlético-MG com força-máxima ou poupar jogadores? Veja vídeo

Mozart deve definir escalação titular no treino de apronto desta quarta-feira (22)

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 16:49)
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O Ceará se prepara para enfrentar o Atlético-MG na partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil. O jogo será na quinta-feira (23), fora de casa, na Arena MRV. O debate é: o técnico Mozart deve levar força máxima ou deve poupar titulares?

O Vovô traçou como objetivo chegar até as oitavas de final da competição. Por isso, internamente, o entendimento é que o clube deve lutar pela classificação contra o Galo. O treinador, portanto, deve levar a campo os seus principais jogadores no jogo.

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