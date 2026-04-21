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Pedro Henrique comenta sobre estratégia do Ceará contra o Atlético-MG

Atacante do Vovô fala sobre a estratégia que utilizará contra o Galo na ida da 5ª fase da Copa do Brasil

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 16:28)
Jogada
Legenda: Pedro Henrique retornou de lesão no jogo passado, contra o Londirna
Foto: Felipe Santos/Ceará

A Copa do Brasil passa a ser disputada em dois jogos a partir da 5ª fase, que começa nesta terça-feira (21). O Ceará encara o Atlético-MG na quinta (23), pelo jogo de ida e precisa adaptar a estratégia usada na competição para um duelo de 180 minutos. O atacante Pedro Henrique, do Vovô, falou sobre como o clube deve atuar na primeira partida, marcada para a Arena MRV, em Minas Gerais.

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O Ceará sempre entra nas partidas com muito profissionalismo e isso não vai ser diferente. a gente precisa sempre estar com pensamento positivo, pensamento de vitória, porém sabemos o contexto. É uma competição diferente, de dois jogos, precisa ter inteligência e sabedoria para encarar a partida, para depois conseguir a classificação diante do nosso torcedor
Pedro Henrique
Tacante do Ceará

Se conseguir uma vitória em Minas o Vovô traz vantagem para o duelo de volta, no Castelão, dia 13 de maio. Caso empate como visitante, deixa tudo em aberto para a segunda partida, mas com a vantagem de jogar com o torcedor a favor na arquibancada e em um gramado que está acostumado.

O Galo será o primeiro time da Série A do Brasileiro que o Alvinegro vai enfrentar em 2026. “Vamos enfrentar um adversário com muita tradição e qualidade que é o Atlético-MG, e a gente vai procurar fazer um bom jogo pra conseguir a classificação diante do nosso torcedor", comentou Pedro Henrique.

Adaptação

O atacante revelou que ainda está se adaptando ao retorno depois da fratura no braço esquerdo. A preocupação maior é com choques com outros atletas em campo, por isso ele tem usado uma proteção. 

"Ainda estou com um pouco de adaptação, principalmente nos duelos, estou usando uma proteção no braço e isso tá me ajudando, acaba facilitando para me proteger. Com os treinamentos e partidas vou me soltando mais. A gente respeitou o período, o tempo necessário para voltar com segurança. Agradeço ao departamento médico e a minha família que me ajudaram tanto no período que foi difícil e estou muito feliz de poder novamente estar ajudando a equipe", disse.

Há possibilidade de Pedro Henrique ser titular pelo Ceará contra o Atlético-MG, quinta, às 19 horas, em jogo válido pela 5ª fase da Copa do Brasil. Quem avançar após dois jogos vai embolsar R$ 3 milhões.

 
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