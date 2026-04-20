Ceará ganha reforço e jogador viaja para jogo contra o Atlético-MG na Copa do Brasil

Matheus Araújo cumpriu suspensão na Série B e volta a ser opção para o técnico Mozart

Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 16:30)
Matheus Araújo, meia-atacante do Ceará, uniu-se à delegação do Alvinegro na tarde desta segunda-feira (20) em Belo Horizonte (MG), para a partida contra o Atlético-MG, na quinta-feira (23), pela Copa do Brasil. Ele havia desfalcado o Vovô na Série B.

O meia havia completado a série de três cartões amarelos na Série B e por isso não esteve em campo no último domingo (19), na partida contra o Londrina. Liberado para o jogo de quinta, ele viajou para a capital mineira para se encontrar com o restante do elenco.

Agora, Mozart ganha mais uma opção para o setor de meio-campo, que já conta com os meias Vina, Alano e Melk. Todos eles estão à disposição do treinador para o jogo, mas Vina e Alano são os mais cotados para iniciar como titulares.

Atlético-MG e Ceará entram em campo na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), na quinta-feira (23), às 19h, para disputar a partida de ida da quinta fase da Copa do Brasil 2026. A classificação para a próxima fase vale uma premiação de R$ 3 milhões.

