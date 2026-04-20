Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda (20)

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (20) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA (20)

CAMPEONATO ITALIANO

15h45 | Lecce x Fiorentina | Disney+

CAMPEONATO INGLÊS

16h | Crystal Palace x West Ham | ESPN e Disney+

CAMPEONATO ARGENTINO

17h15 | Banfield x Independiente Rivadavia | Disney+

21h45 | Gimnasia de Mendoza x Lanús | Disney+

CAMPEONATO BRASILEIRO (FEMININO)