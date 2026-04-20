Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda (20)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 20 de abril de 2026
Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 09:17)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (20) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEGUNDA (20)
CAMPEONATO ITALIANO
- 15h45 | Lecce x Fiorentina | Disney+
CAMPEONATO INGLÊS
- 16h | Crystal Palace x West Ham | ESPN e Disney+
CAMPEONATO ARGENTINO
- 17h15 | Banfield x Independiente Rivadavia | Disney+
- 21h45 | Gimnasia de Mendoza x Lanús | Disney+
CAMPEONATO BRASILEIRO (FEMININO)
- 19h | São Paulo x Grêmio | Sportv
- 19h | Santos x Atlético-MG | N Sports
- 19h | Ferroviária x América-MG | UOL
- 21h | Juventude x Corinthians | TV Brasil
- 21h30 | Flamengo x Bahia | Sportv
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