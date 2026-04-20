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Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda (20)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 20 de abril de 2026

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 09:17)
Jogada
Legenda: West Ham tenta se livrar do rebaixamento na Premier League
Foto: Instagram/Taty Castellanos

A agenda dos jogos de hoje na TV desta segunda-feira (20) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEGUNDA (20)

CAMPEONATO ITALIANO

  • 15h45 | Lecce x Fiorentina | Disney+

CAMPEONATO INGLÊS

  • 16h | Crystal Palace x West Ham | ESPN e Disney+

CAMPEONATO ARGENTINO

  • 17h15 | Banfield x Independiente Rivadavia | Disney+
  • 21h45 | Gimnasia de Mendoza x Lanús | Disney+

CAMPEONATO BRASILEIRO (FEMININO)

  • 19h | São Paulo x Grêmio | Sportv
  • 19h | Santos x Atlético-MG | N Sports
  • 19h | Ferroviária x América-MG | UOL
  • 21h | Juventude x Corinthians | TV Brasil
  • 21h30 | Flamengo x Bahia | Sportv
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