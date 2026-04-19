Fortaleza tem sete jogadores no departamento médico; veja boletim atualizado
Equipe enfrenta o Criciúma pela Série B neste domingo
Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 20:19)
O Fortaleza divulgou novo boletim médico neste domingo (19). O técnico Thiago Carpini não tem sete jogadores à disposição. A novidade é a baixa do atacante Juan Miritello, que apresentou um quadro viral. A equipe entra em campo pela Série B diante do Criciúma.
O Tricolor do Pici encara a equipe catarinense no Estádio Presidente Vargas, em duelo válido pela quinta rodada da Série B. Veja todos os detalhes da partida aqui.
VEJA BOLETIM MÉDICO ATUALIZADO
- Bruninho: lesão no tendão do adutor direito;
- João Ricardo: lesão ligamentar colateral medial no joelho direito;
- Tomás Cardona: pós-operatório de artroscopia no joelho esquerdo;
- Lucas Crispim: lesão no músculo adutor da coxa direita;
- Fuentes: lesão ligamentar colateral medial no joelho direito;
- Guilherme: lesão no músculo adutor da coxa esquerda;
- Miritello: quadro viral
Assuntos Relacionados