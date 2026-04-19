Fortaleza tem sete jogadores no departamento médico; veja boletim atualizado

O Fortaleza divulgou novo boletim médico neste domingo (19). O técnico Thiago Carpini não tem sete jogadores à disposição. A novidade é a baixa do atacante Juan Miritello, que apresentou um quadro viral. A equipe entra em campo pela Série B diante do Criciúma.

O Tricolor do Pici encara a equipe catarinense no Estádio Presidente Vargas, em duelo válido pela quinta rodada da Série B. Veja todos os detalhes da partida aqui.



VEJA BOLETIM MÉDICO ATUALIZADO