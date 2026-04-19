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Fortaleza tem sete jogadores no departamento médico; veja boletim atualizado

Equipe enfrenta o Criciúma pela Série B neste domingo

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 20:19)
Jogada
Legenda: Tomás Cardona, zagueiro do Fortaleza
Foto: Kid Júnior/SVM

O Fortaleza divulgou novo boletim médico neste domingo (19). O técnico Thiago Carpini não tem sete jogadores à disposição. A novidade é a baixa do atacante Juan Miritello, que apresentou um quadro viral. A equipe entra em campo pela Série B diante do Criciúma.

O Tricolor do Pici encara a equipe catarinense no Estádio Presidente Vargas, em duelo válido pela quinta rodada da Série B. Veja todos os detalhes da partida aqui. 


VEJA BOLETIM MÉDICO ATUALIZADO

  • Bruninho: lesão no tendão do adutor direito;
  • João Ricardo: lesão ligamentar colateral medial no joelho direito;
  • Tomás Cardona: pós-operatório de artroscopia no joelho esquerdo;
  • ⁠Lucas Crispim: lesão no músculo adutor da coxa direita; 
  • Fuentes: lesão ligamentar colateral medial no joelho direito;
  • ⁠Guilherme: lesão no músculo adutor da coxa esquerda;
  • ⁠Miritello: quadro viral
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