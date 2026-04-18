Atleta brasileira morre durante prova do Ironman Texas, nos EUA

A atleta brasileira Mara Flávia Araújo, de 38 anos, morreu durante uma das etapas do Ironman 70.3 Texas, nos Estados Unidos, neste sábado (18). Segundo informações do portal g1 de São Paulo, o falecimento ocorreu durante a prova de natação.

A programação oficial, confirmada pela emissora estadunidense CBS News, estipulava que a etapa de natação seria iniciada às 6h30 no North Shore Park.

Para concluir a etapa, os atletas deviam realizar a travessia até o Lago Woodlands. A distância era de cerca de 3,9 quilômetros, enquanto a temperatura média da água era de aproximadamente 23 °C.

Veja também Jogada Oscar Schmidt, ex-jogador de basquete, lutou contra câncer no cérebro diagnosticado em 2011 Jogada Em cerimônia íntima, Oscar Schmidt é cremado com uniforme da seleção brasileira de basquete

A imprensa estadunidense apontou que uma ligação por volta das 6h relatando o desaparecimento da participante foi realizada para o Gabinete do Xerife do Condado de Montgomery e para o Corpo de Bombeiros do município de Woodlands.

Um radar detectou a atleta mesmo com dificuldades na visibilidade da água. O corpo, então, foi retirado do Lago Woodlands por volta das 9h, segundo informações do canal FOX.

Em nota, a organização do evento lamentou a morte da atleta, confirmando que deve oferecer apoio aos familiares da brasileira.

"Estamos tristes por confirmar a morte de uma participante da corrida durante a parte de natação do triatlo IRONMAN Texas de hoje. Enviamos as nossas mais sinceras condolências à família e amigos da atleta e vamos oferecer-lhes o nosso apoio à medida que passam por este momento tão difícil. Nosso agradecimento vai para os socorristas pela ajuda", comunicou o IRONMAN Texas 70.3.

Familiares de Mara Flávia ouvidos pelo portal g1 confirmaram que ela praticava triatlo há cerca de dez anos e já havia participado de outras provas do IRONMAN.