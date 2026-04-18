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Em cerimônia íntima, Oscar Schmidt é cremado com uniforme da seleção brasileira de basquete

Atleta morreu na sexta-feira (17), aos 68 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
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Legenda: Oscar Schmidt atuou pela seleção brasileira de basquete em eventos como os Jogos Olímpicos e Pan-Americanos; na foto, registro das Olimpíadas do Brasil contra a Iugoslávia em 1996.
Foto: Antonio Scorza / AFP.

O ídolo do basquete Oscar Schmidt foi cremado na noite dessa sexta-feira (17), usando a camisa da seleção brasileira do esporte. A cerimônia foi reservada para parentes próximos.

Oscar passou mal na tarde de sexta e foi levado ao hospital, mas não resistiu a uma parada cardiorrespiratória.

A página do jogador nas redes sociais divulgou uma nota:

“A família agradece, com carinho, todas as mensagens de apoio, força e solidariedade. A despedida foi realizada de forma discreta, apenas entre parentes próximos. Pedimos respeito e privacidade neste momento”, diz o texto.

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'Mão santa'

Conhecido como “Mão Santa”, Oscar Schmidt é dono de recordes do basquete brasileiro e mundial. Pela seleção, atuou em cinco edições dos Jogos Olímpicos.

Nas Olímpiadas de Seul, em 1988, marcou 55 pontos contra a Espanha, um dos maiores feitos da história do basquete olímpico.

 
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