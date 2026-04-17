Federações e clubes lamentam morte de Oscar Schmidt; veja repercussões

Nesta sexta-feira (17), Oscar Schmidt, uma das lendas do basquete brasileiro, morreu aos 68 anos ao ter uma parada cardiorrespiratória em São Paulo. Clubes, federações e grande nomes do esporte lamentaram a morte do jogador. A Federação Cearense de Futebol (FCF), Fortaleza e Ferroviário, também publicaram nota.

Entidades

Comitê Olímpico do Brasil

O Comitê Olímpico do Brasil, através do presidente Marco La Porta, relembrou o legado Olímpico de Oscar.

- O esporte brasileiro, infelizmente, se despede de um grande nome, mas tenho certeza que sua história jamais será esquecida. Mais do que resultados e medalhas, Oscar representou valores que definem o espírito olímpico: dedicação, superação, respeito ao adversário. Em cada competição levou consigo não apenas o talento, mas também a inspiração para todos que acreditam no poder transformador do esporte e a bandeira brasileira no coração. Seu legado permanece vivo nas quadras e corações que tocou ao longo de sua trajetória. Que sua memória siga motivando novas gerações a sonhar alto e competir com honra. Sua história, eternizada no Hall da Fama do COB, seguirá presente em nossos corações. Descanse em paz, Mão Santa. Seu legado jamais será esquecido. O Olimpismo agradece - disse La Porta.

Confederação Brasileira de Basquete

A Confederação Brasileira de Basquete relembrou recordes do do ex-jogador e ressaltou a importância de sua figura para o esporte no Brasil. O NBB, liga de basquete brasileira, também lamentou a morte de uma "lenda".

- Há atletas que marcam época. Outros, que marcam gerações. E há aqueles que se tornam eternos, não apenas pelos números, mas pelo significado. Oscar Schmidt pertence a essa última categoria. O maior jogador da história do basquete brasileiro despede-se como um símbolo absoluto do esporte, dono de uma trajetória que redefiniu os limites do possível dentro das quadras. A CBB lamenta com um pesar profundo a perda de um do maiores ídolos da história do esporte mundial - escreveu a CBB em nota oficial.

COI

O Comitê Olímpico Internacional ressaltou a importância de Oscar para o basquete mundial. A lenda é o maior cestinha da história das Olimpíadas, com 1.093 pontos em cinco edições dos Jogos, além de ser o jogador com mais pontos em uma única partida olímpica, foram 55 pontos marcados contra a Espanha1988, em Seul.

- O Basquete e o Brasil perderam uma verdadeira lenda. (…) Uma lenda que se dedicou ao seu país e ao esporte que amava

Ministério do Esporte

Clubes

Flamengo

Ex-jogador do Flamengo, Oscar também foi homenageado pelo rubro-negro nas redes sociais. Ele atuou pelo time da Gávea entre 1999 e 2003, onde foi bicampeão estadual.

- O eterno Mão Santa honrou o Manto Sagrado com sua genialidade, paixão e arremessos inesquecíveis, marcando época na Gávea e enchendo de orgulho a Nação Rubro-Negra. Seu legado absoluto transcende as quadras e inspirará gerações eternamente. Nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, amigos e a todos os fãs neste momento de imensa dor. Descanse em paz, lenda - escreveu o clube em suas redes sociais.

Corinthians

Oscar também atuou pelo Corinthians, onde conquistou o último título nacional do basquete da instituição.

- O Sport Club Corinthians Paulista lamenta o falecimento de Oscar Schmidt. Um dos maiores atletas da história da modalidade no Brasil, Oscar marcou o seu nome também na história do Sport Club Corinthians Paulista. (...) Oscar liderou o Corinthians ao seu último título nacional, conquistado em junho de 1996. Este feito o fez estar imortalizado na Calçada da Fama do Memorial Corinthians e Poliesportivo - escreveu o clube.

Palmeiras

Fortaleza

Ferroviário