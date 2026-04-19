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Boletim médico do Ceará: três atletas seguem fora e têm situação detalhada

Equipe entra vai a campo para jogo válido pela Série B

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
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Legenda: Vinícius Zanocelo, jogador do Ceará.
Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

O Ceará divulgou novo boletim médico neste domingo (19), antes do jogo contra o Londrina, pela Série B. Ao todo, três atletas não estão à disposição do técnico Mozart para o confronto. São eles: o volante Vinícius Zanocelo e os atacantes Lucca e Matheusinho.

Zanocelo e Lucca já estão em fase de transição, enquanto Matheusinho foi poupado para controle de carga. O primeiro sofreu uma lesão na articulação do tornozelo e um leve estiramento ligamentar no joelho direito. Já o segundo teve uma entorse na articulação do ombro esquerdo. 

O Alvinegro entra em campo a partir das 16h (de Brasília), no Estádio VGD, em Londrina. As equipes e enfrentam em duelo válido pela quinta rodada da Série B. Veja todos os detalhes da partida aqui.

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