Boletim médico do Ceará: três atletas seguem fora e têm situação detalhada

O Ceará divulgou novo boletim médico neste domingo (19), antes do jogo contra o Londrina, pela Série B. Ao todo, três atletas não estão à disposição do técnico Mozart para o confronto. São eles: o volante Vinícius Zanocelo e os atacantes Lucca e Matheusinho.

Zanocelo e Lucca já estão em fase de transição, enquanto Matheusinho foi poupado para controle de carga. O primeiro sofreu uma lesão na articulação do tornozelo e um leve estiramento ligamentar no joelho direito. Já o segundo teve uma entorse na articulação do ombro esquerdo.

O Alvinegro entra em campo a partir das 16h (de Brasília), no Estádio VGD, em Londrina. As equipes e enfrentam em duelo válido pela quinta rodada da Série B. Veja todos os detalhes da partida aqui.