Londrina x Ceará na Série B do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Londrina e Ceará se enfrentam neste domingo (19) na Série B do Brasileirão 2026, em partida válida pela quinta rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 16h, no estádio VGD, em Londrina (PR).

O Ceará chega animado para este jogo, somando quatro vitórias consecutivas e cinco jogos seguidos sem perder. Na Série B do Brasileirão, o Vovô vem de duas vitórias, sobre Náutico e Cuiabá, e está na liderança da competição.

Legenda: O Ceará venceu o Náutico por 1 a 0 neste sábado Foto: Ismael Soares/SVM

Já o Londrina está atualmente na 13ª posição na tabela de classificação, somando quatro pontos em quatro jogos disputados. A equipe venceu na estreia e empatou em seguida, mas vem de duas derrotas consecutivas na competição.

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O Ceará embarcou na sexta-feira (17) para enfrentar o Londrina. Para esta partida, o Vozão terá um retorno importante. Trata-se do atacante Fernandinho, autor do gol da vitória na última rodada, contra o Náutico. Ele cumpriu suspensão na Copa do Nordeste.

Por outro lado, o técnico Mozart não poderá contar com o meia-atacante Matheus Araújo, que completou a série de três cartões amarelos e terá que cumprir suspensão. Além dele, segue de fora o meio-campista Zanocelo, em tratamento no DM.

Legenda: O meia Matheus Araújo brilhou na vitória contra o Ferroviário com dois gols Foto: Kid Júnior / SVM

Já do lado do Londrina, o zagueiro Wallace, experiente, pode ganhar a vaga de titular na zaga. O jogador foi desfalque por muitas partidas por conta de uma lesão no joelho. O restante da equipe deve ser semelhante à do jogo contra o Atlético-GO.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Londrina: Kozlinski; Weverton, Yago Lincoln, Wallace e Kevyn; André Luiz, Lucas Marques e Thalis; Vitinho Mota, Bruno Santos e Iago Teles. Técnico: Alan Aal.

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Luizão, Eder e Sánchez (Fernando); Júlio César, Dieguinho e Vina; Pedro Henrique, Fernandinho e Wendel Silva. Técnico: Mozart.

LONDRINA X CEARÁ | FICHA TÉCNICA