Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

3ª rodada da Série D: Iguatu e Maracanã vencem mais uma e Ferroviário perde a invencibilidade

Equipes cearenses entraram em campo no fim de semana

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 20:37)
Jogada
Legenda: O Iguatu venceu mais uma na Série D e lidera Grupo A6
Foto: @joaomarcosfotos_ | ADI

O fim de semana na Série D foi movimentado para os times cearenses, com as 5 equipes entrando em campo pela 3ª rodada da 1ª Fase: Ferroviário, Tirol, Maracanã e Atlético entraram em campo no sábado (18).

Classificação dos grupos A6 e A7

Legenda: Classificação do Grupo A6, com o Iguatu na liderança
Foto: Reprodução / CBF

Legenda: Classificação do Grupo A7 da Série D
Foto: Reprodução / CBF

Resultados da rodada

A rodada teve vitória de dois times embalados (Iguatu e Maracanã), a  1ª derrota do Ferroviário e um empate entre Tirol x Atlético. Vamos aos jogos: 

Altos 1x0 Ferroviário - sábado - 16h - Lindolfo Monteiro

O Tubarão da Barra foi dominado pelo Jacaré em Teresina. O Altos abriu o placar no 1º tempo com Robinho, e teve chances para ampliar com  Jefinho e Mikael, mas desperdiçou. 

O Ferroviário não levou perigo ao gol do Altos e a derrota foi justa. A 1ª do time na Série D, que agora está em 3º com 4 pontos no Grupo A7. 

Legenda: O Ferroviário perdeu a invencibilidade na Série D ao ser superado pelo Altos
Foto: @wdesportes_

O Ferrão pode jogar melhor e conquistar melhores resultados na Série D pelo elenco que tem.

Na próxima rodada, o Ferroviário faz confronto cearense contra o Atlético, no PV, no dia 26, às 16 horas.

Iguatu 3x2 IAPE/MA - sábado - 16h - Morenão

O Azulão mostrou sua força mais uma vez e está embalado. Em um jogaço, venceu o bom time do IAPE no Morenão.

Os gol do Iguatu foram marcados por Matheus Lima e Klaivert, o da vitória sendo nos acréscimos.

Foi um prêmio pela luta o Azulão no jogo, que lidera o Grupo A6 com 7 pontos em 3 rodadas.

Na próxima rodada, terá jogaço entre Iguatu x Maracanã, no dia 25, às 16 horas no Morenão, em jogo que vale a liderança.

Maracanã 1x0 Parnahyba - sábado - 18h30 - Almir Dutra

O Alvianil continua surpreendendo na Série D e venceu mais uma, com gol de o experiente volante Lincoln. 

A equipe de Maracanaú chegou aos 7 pontos, na vice-liderança do Grupo A6 e está atrás do Iguatu pelos critérios de gols marcados.

O Maracanã terá a chance de ultrapassar o rival em confronto direto na próxima rodada, no dia 25, às 16 horas, em jogo que vale a liderança.

Tirol 0x0 Atlético - sábado - 16h - Presidente Vargas

Em mais um confronto cearense, Tirol e Atlético não sairam do empate sem gols, resultado que foi ruim para os dois. Ambos continuam sem vencer e estão nas últimas colocações do Grupo A7.

Na próxima rodada, o Tirol joga fora de casa contra o Fluminense/PI, no Lindolfo Monteiro, no dia 25, enquanto o Atlético faz confronto cearense contra o Ferroviário, no dia 26 no PV.

Assuntos Relacionados

Jogada

3ª rodada da Série D: Iguatu e Maracanã vencem mais uma e Ferroviário perde a invencibilidade

Equipes cearenses entraram em campo no fim de semana

Vladimir Marques Há 46 minutos
Tomás Cardona, zagueiro do Fortaleza

Jogada

Fortaleza tem sete jogadores no departamento médico; veja boletim atualizado

Equipe enfrenta o Criciúma pela Série B neste domingo

Crisneive Silveira Há 1 hora

Jogada

Pedro Henrique celebra retorno e projeta Copa do Brasil após empate do Ceará

Alvinegro entrou em campo neste domingo (19), no VGD, e enfrentou o Londrina

Crisneive Silveira Há 2 horas
Foto de Vinícius Zanocelo, jogador do Ceará

Jogada

Boletim médico do Ceará: três atletas seguem fora e têm situação detalhada

Equipe entra vai a campo para jogo válido pela Série B

Crisneive Silveira 19 de Abril de 2026
bola

Jogada

Ingressos da Copa 2026 estão caros demais? Fifa se explica após críticas

Competição terá início no dia 13 de junho

Redação 19 de Abril de 2026
Flamengo x Bahia

Jogada

Flamengo x Bahia no Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam neste domingo, 19 de abril

Liuê Góis 19 de Abril de 2026