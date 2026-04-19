3ª rodada da Série D: Iguatu e Maracanã vencem mais uma e Ferroviário perde a invencibilidade

O fim de semana na Série D foi movimentado para os times cearenses, com as 5 equipes entrando em campo pela 3ª rodada da 1ª Fase: Ferroviário, Tirol, Maracanã e Atlético entraram em campo no sábado (18).

Classificação dos grupos A6 e A7

Legenda: Classificação do Grupo A6, com o Iguatu na liderança Foto: Reprodução / CBF

Legenda: Classificação do Grupo A7 da Série D Foto: Reprodução / CBF

Resultados da rodada

A rodada teve vitória de dois times embalados (Iguatu e Maracanã), a 1ª derrota do Ferroviário e um empate entre Tirol x Atlético. Vamos aos jogos:

Altos 1x0 Ferroviário - sábado - 16h - Lindolfo Monteiro

O Tubarão da Barra foi dominado pelo Jacaré em Teresina. O Altos abriu o placar no 1º tempo com Robinho, e teve chances para ampliar com Jefinho e Mikael, mas desperdiçou.

O Ferroviário não levou perigo ao gol do Altos e a derrota foi justa. A 1ª do time na Série D, que agora está em 3º com 4 pontos no Grupo A7.

Legenda: O Ferroviário perdeu a invencibilidade na Série D ao ser superado pelo Altos Foto: @wdesportes_

O Ferrão pode jogar melhor e conquistar melhores resultados na Série D pelo elenco que tem.

Na próxima rodada, o Ferroviário faz confronto cearense contra o Atlético, no PV, no dia 26, às 16 horas.

Iguatu 3x2 IAPE/MA - sábado - 16h - Morenão

O Azulão mostrou sua força mais uma vez e está embalado. Em um jogaço, venceu o bom time do IAPE no Morenão.

Os gol do Iguatu foram marcados por Matheus Lima e Klaivert, o da vitória sendo nos acréscimos.

Foi um prêmio pela luta o Azulão no jogo, que lidera o Grupo A6 com 7 pontos em 3 rodadas.

Na próxima rodada, terá jogaço entre Iguatu x Maracanã, no dia 25, às 16 horas no Morenão, em jogo que vale a liderança.

Maracanã 1x0 Parnahyba - sábado - 18h30 - Almir Dutra

O Alvianil continua surpreendendo na Série D e venceu mais uma, com gol de o experiente volante Lincoln.

A equipe de Maracanaú chegou aos 7 pontos, na vice-liderança do Grupo A6 e está atrás do Iguatu pelos critérios de gols marcados.

O Maracanã terá a chance de ultrapassar o rival em confronto direto na próxima rodada, no dia 25, às 16 horas, em jogo que vale a liderança.

Tirol 0x0 Atlético - sábado - 16h - Presidente Vargas

Em mais um confronto cearense, Tirol e Atlético não sairam do empate sem gols, resultado que foi ruim para os dois. Ambos continuam sem vencer e estão nas últimas colocações do Grupo A7.

Na próxima rodada, o Tirol joga fora de casa contra o Fluminense/PI, no Lindolfo Monteiro, no dia 25, enquanto o Atlético faz confronto cearense contra o Ferroviário, no dia 26 no PV.