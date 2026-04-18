Norde Vôlei conquista acesso para elite do voleibol nacional

A espera acabou! O Norde Vôlei conquistou o acesso para elite do voleibol nacional após vencer o Araguari por 3 sets a 1, pela terceira partida da semifinal da Superliga B.

O time cearense venceu a equipe de Minas Gerais, com parciais de 25/17, 22/25, 25/25 e 25/19 e garantiu a participação do Carcará na próxima Superliga.

Campanha histórica

A equipe treinada por Marcelo Negrão terminou a primeira fase com a melhor campanha, com apenas uma derrota em 13 jogos. O desempenho credenciou o Norde como um dos principais candidatos ao acesso.

Para chegar a esta fase, o time cearense eliminou o Elase nas quartas de final por 2 a 0 na série, vencendo ambas as partidas por 3 sets a 0.

Assim como no último jogo, o Ginásio Aécio de Borba estava lotado, criando uma atmosfera positiva para o Norde conquistar um resultado histórico.