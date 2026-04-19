Mozart avalia empate do Ceará pela Série B: 'Considero sempre positivo pontuar'

O Ceará ficou no empate em 0x0 com o Londrina na tarde deste domingo, contra o Londrina, no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), em Londrina (PR), pela 5ª rodada da Série B.Com o resultado, o Vovô chegou aos 9 pontos em 5 rodadas.

Ao fim da partida, em entrevista coletiva, o técnico Mozart avaliou o resultado.

"Tivemos dificuldade pela força do adversário. Foi um jogo duro realmente. No 1º tempo a alta temperatura atrapalhou a intensidade do jogo. Foi dificil manter um certo ritmo no 1º tempo. No 2º tempo o jogo foi um pouco mais aberto, mas com poucas chances, como seria, já que os times do Alan (treinador do Londrina) são times dificeis de enfrentar, com muito volume de cruzamentos".

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Valorizou o empate

O técnico do Ceará destacou que o time foi para vencer, mas não lamenta o empate fora de casa.

"Viemos para vencer, mas chega um momento do jogo que está truncado, que o time tem que defender bem e escapar em algum contra ataque. Temos um jogada forte, de lateral com o Alex e tivemos jogadas com Giulio e Lucas Lima. Considero sempre positivo pontuar fora de casa, óbvio que viemos para vencer o jogo. Mas o fato de pontuar é importante".

O Ceará volta a campo na quinta-feira (23), pela Copa do Brasil contra o Atlético/MG, pela 5ª Fase. A partida será na Arena MRV, às 19 horas, pelo jogo de ida.

Mozart afirmou que o importante é escolher sempre uma equipe competitiva pela maratona que o Ceará está inserido.

"Pensando na sequência que estamos tendo, com praticamnetnte três jogos por semana, não é desculpa, mas um fato, por isso precisamos rodar a equipe e manter nivel competitivo importante".